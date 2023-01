O mês começa com a energia mental do Sol em Aquário e Marte, o deus das iniciativas, em Gémeos.

Mercúrio continua em Capricórnio, a trazer a energia da realidade, do concreto, muito benéfico para realizar.

Dia 4 a deusa do amor, Vénus, desafia Marte a trazer a energia da precipitação e dos equívocos. Devemos ser prudentes com as nossas decisões. Tendência a gastos exagerados.

No dia 5 temos a Lua cheia no signo de Leão a trazer a energia do entusiasmo. Júpiter encontra-se com a Lua e temos a energia da alegria e da sorte na resolução de problemas pendentes.

Devemos ponderar as nossas decisões, pois o Sol desafia Úrano a trazer imprevistos e gastos inesperados.

Dia 10, a conjunção entre Mercúrio e Plutão traz-nos grande capacidade de comunicação.

Dia 12, Mercúrio entra em Aquário e estamos mais abertos a novidades. Busca de conhecimento e novos horizontes. Também ficamos mais inflexíveis, afinal estamos a falar de um signo fixo.

Dia 13, temos a efeméride da Lua Minguante em Escorpião, a trazer introspeção e ansiedade nas nossas emoções. Durante esta Lua devemos terminar com situações.

Dia 14, a Vénus encontra Neptuno, a trazer a energia do exagero emocional. Temos tendência a empolar situações que não existem, o idealismo exagerado poderá nos trazer problemas, quer de ordem relacional, quer de ordem financeira.

Dia 18, Mercúrio encontra Júpiter, a trazer a fluidez em termos mentais. As deslocações também ficam em evidência.

Dia 20, O Sol entra em Peixes e a Lua também, dando origem ao novo ciclo Solar. Parabéns a todos os Peixes.

Dia 21, Vénus entra em Carneiro a trazer autenticidade nos nossos relacionamentos afetivos. Esta Vénus favorece as iniciativas. Também ficamos mais espontâneos.

Dia 27, temos a efeméride da Lua em quarto crescente no signo de Gémeos, a trazer uma maior facilidade nas comunicações.

Cristina Candeias