- Dia 6 às 23:21 – Quarto Minguante em Gémeos – ajuda a ver as situações de forma mais prática e objetiva, eliminando pormenores supérfluos. Favorável para resolver assuntos, esclarecer dúvidas e ver as situações de forma mais clara.

- Dia 15 às 02:40 – Lua Nova em Virgem – favorável para iniciar novas rotinas, nomeadamente uma dieta e/ou uma prática desportiva. Ajuda a manter o propósito e o foco nas metas. Também favorece assuntos relacionados com a organização, especialmente no campo material.

- Dia 22 às 20:32 – Quarto Crescente em Sagitário – a Lua está prestes a entrar no signo Capricórnio, o que confere maior determinação, disciplina e comedimento. Ainda assim, a influência do signo Sagitário faz com que se sinta empolgado com novos projetos, favorecendo também o poder de conquista no campo amoroso.

- Dia 29 às 10:57 – Lua Cheia em Carneiro – intensifica as emoções, pode trazer ao de cima assuntos que precisam de ser esclarecidos pois confere força, determinação e coragem. Os ânimos estão mais exaltados, o que aumenta a possibilidade de enfrentar atritos e discussões que surgem de forma inesperada. Poderá ter insónias e maior tendência para sentir dores de cabeça durante estes dias.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 15, 16, 22, 23, 29

Para dinamizar a relação – 17, 18, 22, 23

Para esquecer um amor – 6, 7, 15, 16, 29, 30

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 15, 16, 22, 23, 29, 30

Investir num negócio – 15, 16, 22, 23, 29, 30

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 15, 16, 22, 23, 29

Fazer novos investimentos – 15, 16

Pedir um empréstimo – 15, 16, 29

Negociar – 15, 16, 22, 23, 29, 30

Assinar contratos – 15, 16, 29, 30

Fazer compras importantes – 15, 16

Decorar a casa – 17, 18

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 15, 16, 29, 30

Investir no seu visual – 17, 18, 22, 23

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 22, 23

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 6, 7, 8

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.