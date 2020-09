As Luas que dominam o mês conduzem à introspeção e à calma, preparando-nos para períodos mais atribulados, que hão-de chegar. Elas favorecem a aprendizagem e o estudo, lembrando que temos mais hipóteses de vencer os desafios quando estamos bem preparados para eles.

As fases da Lua em setembro são as seguintes:

Dia 2 às 06.22 - Lua Cheia em Peixes - Esta fase lunar enfatiza a intuição, apura a sensibilidade e ajuda-nos a estabelecer uma ligação mais próxima com a vida espiritual. É favorável para fazer pedidos ao Universo, para contactar com os Anjos e os Guias espirituais e, especialmente, para estarmos mais em contacto com as nossas próprias emoções. É provável que nos sintamos mais apáticos ou cansados, pois é uma energia que nos deixa "fechados na nossa concha" e, por isso, deve procurar repousar mais nesta altura.

Dia 10 às 10.26 - Quarto Minguante em Gémeos - Gémeos consegue libertar-se com facilidade de tudo o que não lhe faz bem pois, embora seja nervoso, tem um raciocínio lógico astuto e que acaba sempre por direccioná-lo no sentido que é melhor para si. Assim, esta fase é bastante favorável para pôr fim a situações que não lhe trazem benefícios e a eliminar da sua vida tudo aquilo que não o ajuda a avançar.

Dia 17 às 12.00 - Lua Nova em Virgem - Esta fase lunar ajuda a organizar melhor as nossas ideias e tudo o que diz respeito ao nosso quotidiano. É favorável para adotar hábitos mais saudáveis, para iniciar uma dieta, para terminar com vícios, para mudar rotinas, limpar e arrumar a casa e organizar tudo o que precisa de ser melhorado. É também uma boa fase para dedicar mais atenção à saúde e ao cuidado consigo próprio, assim como à sua casa e à vida doméstica em geral.

Dia 24 às 02.55 - Quarto Crescente em Capricórnio - Esta fase lunar é especialmente favorável para melhorar a vida profissional e a vida financeira, sendo bastante propícia ao desenvolvimento de projetos que, ainda que modestos, ajudem a rentabilizar recursos e a diminuir despesas. É uma fase lunar que nos ajuda a ser mais diligentes e trabalhadores, a cuidar melhor das finanças e a fazer uma boa gestão das nossas capacidades.

Lembre-se que quaisquer atividades devem sempre seguir as normas de segurança e distanciamento social, zelando pela sua saúde e pela dos outros.