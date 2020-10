Este mês tem duas luas cheias, o que é relativamente raro e significa que há uma ênfase bastante vincada na necessidade de encerrar ciclos e partir para novos voos.

As fases da Lua em outubro são as seguintes:

Dia 1 às 22.05 - Lua Cheia em Carneiro - A energia desta Lua Cheia foi bastante forte, pois ela ocorreu no signo Carneiro, caraterizado pela ousadia, garra e coragem com que abraça os desafios e com que se entrega às suas paixões. Esta fase lunar é ideal para fazer, de uma vez por todas, algo que tem vindo a adiar, já que a sua motivação estará acentuada. A tendência para que os ânimos se exaltem também é latente, pelo que deve ser mais prudente.

Dia 30 às 14.49 - Lua Cheia em Touro - Esta é uma fase lunar com um enorme potencial. É a altura ideal para deixar para trás o que já não lhe serve e seguir em frente com a sua vida, na direção que é mais segura para si. Se há muito deseja mudar a sua vida, seja em que aspeto for, aproveite este período para fazê-lo, pois a sua determinação estará acentuada.

Dia 10 às 01.39 - Quarto Minguante em Caranguejo - Embora o Quarto Minguante tenha uma energia que favorece o "decréscimo" de algo, uma vez que se encontra em Caranguejo esta fase lunar pode ser mais difícil. É provável que sinta uma certa tristeza e nostalgia em relação a algo que já não faz parte da sua vida - aproveite este período para praticar o desapego, particularmente na esfera emocional. É, também, um período propício a remodelações no lar.

Dia 16 às 20.31 - Lua Nova em Balança - Esta fase lunar ajuda a equilibrar a vida emocional, a resolver assuntos que se vinham a arrastar num relacionamento, a gerir melhor as diferentes áreas da sua vida. A Lua Nova traz um novo fulgor e, estando em Balança, o signo que constantemente busca o equilíbrio e que tem o dom de criar harmonia à sua volta, é mais fácil conciliar aspetos que se opunham e encontrar a melhor solução para superar as diferenças. Esta fase lunar é também ideal para mudanças de visual, já que Balança é regido por Vénus, o planeta que enfatiza o bom gosto e a elegância.

Dia 23 às 14.23 - Quarto Crescente em Aquário - Esta fase lunar traz um forte potencial criativo, ajudando a ter ideias inovadoras e até um tanto arrojadas, que nos ajudem a abordar de forma diferente as questões que nos preocupam.

Os dias mais favoráveis, consoante as fases lunares deste mês, são os seguintes:

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Investir num negócio - 29, 30

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras - 16, 17, 18

Pedir contratos - 16, 17, 23, 28, 29

Fazer novos investimentos - 29, 30, 31

Pedir um empréstimo - 16, 17, 18

Negociar - 16, 17, 18

Assinar contratos - 16, 17

Fazer compras importantes - 3, 4, 28, 29

Decorar a casa - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas - (EM SEGURANÇA) - 16, 17, 18, 23, 24

Para dinamizar a relação - 2, 3, 16, 17, 30, 31

Para esquecer um amor - 11, 12, 16, 17

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 16, 17, 23, 24

Receber visitas - 14, 15, 16

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa - 16, 17

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar - 10, 11

Lembre-se que quaisquer atividades devem sempre obedecer a normas de segurança, zelando por si e pelos outros.

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido.