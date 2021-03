As luas de março apelam a uma compreensão mais profunda de tudo o que se passa não só à nossa volta mas, sobretudo, dentro de nós.

As fases da Lua em março serão as seguintes:

Dia 6 às 01:30 - Quarto Minguante em Sagitário - Esta fase lunar ajuda a resolver problemas, porque a energia de Sagitário o ajuda a ver as situações de uma perspetiva mais abrangente, sem se deter tanto com os pormenores, e a encarar com maior otimismo e espírito de luta os desafios.

Dia 13 às 10:21 - Lua Nova em Peixes - Esta Lua Nova tem uma poderosa energia espiritual, favorecendo a revelação de mistérios e ajudando a ter uma visão mais profunda sobre as situações, sobre as motivações dos outros, e, sobretudo, sobre nós próprios.

Dia 21 às 14:40 - Quarto Crescente em Caranguejo - Esta lua é especialmente favorável para fortalecer os laços afetivos e os relacionamentos, para cuidar melhor de si próprio e dos que mais ama, para a vida familiar e para todas as atividades relacionadas com o cuidado com o lar.

Dia 28 às 18:48 - Lua Cheia em Balança - Esta Lua Cheia favorece todas as atividades que contribuam para uma maior auto-estima, para fortalecer a confiança em si próprio, para destacar a sua beleza interior e exterior. É uma fase propícia à resolução de conflitos, já que ajuda a definir limites de uma forma mais justa e equilibrada para ambas as partes. Num relacionamento amoroso, esta Lua Cheia pode obrigar a que sejam melhor definidas as necessidades de cada um, assim como os limites pessoais.

Tome nota dos melhores dias de março.

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio - 29, 30, 31

Investir num negócio - 25, 26, 27

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras - 13, 14, 15, 22, 23

Pedir contratos - 23, 24, 25, 29

Fazer novos investimentos - 25, 26, 27, 28

Pedir um empréstimo - 22, 23, 24

Negociar - 14, 15, 16, 29, 30

Assinar contratos - 23, 24, 25

Fazer compras importantes - 13, 14

Decorar a casa - 13, 14, 21, 22

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas - (EM SEGURANÇA) - 13, 14, 15, 21, 22, 28, 29

Para dinamizar a relação - 13, 14, 21, 22, 27, 28

Para esquecer um amor - 6, 7, 8, 13, 14

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 6, 7, 8, 13, 14

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa - 21, 22

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar - 6, 7

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido nos seus empreendimentos e projetos.