— Dia 7 às 14:48 — Quarto Crescente em Virgem — é ideal para executar tarefas minuciosas e para desenvolver projetos, pois ajuda-nos a cuidar de todos os pormenores e a avançar com prudência e solidez na concretização dos nossos projetos e na execução dos nossos planos.

— Dia 14 às 11:52 — Lua Cheia em Sagitário — aumenta a confiança em nós mesmos e a fé nas nossas capacidades, potenciando o idealismo e a esperança.

— Dia 21 às 03:11 — Quarto Minguante em Peixes — é ideal para fazer transformações profundas, porque Peixes está relacionado com o subconsciente, com as emoções escondidas, os sentimentos mais íntimos, e também com a espiritualidade. É uma boa fase lunar para pedir orientação ao Universo no sentido de sermos conduzidos para um caminho que seja mais significativo e positivo para a pessoa que somos. Uma vez que, nesse mesmo dia, a Lua entra em Carneiro, este Quarto Minguante também ajuda a fazer cortes difíceis, que requerem coragem e força interior.

— Dia 29 às 02:52 — Lua Nova em Caranguejo — esta Lua Nova é extremamente emocional. Ela favorece o início de uma nova fase nas relações e, principalmente, na forma como lidamos com as nossas emoções, nos afetos íntimos, na relação que estabelecemos com a nossa essência mais profunda. É, também, um período especialmente favorável para a criação artística, pois a sensibilidade e a imaginação estão bastante apuradas. Pode haver encontros e reencontros com intensidade dramática e um impacto profundo nas nossas emoções, e a partir daqui o nosso coração pode fazer novas escolhas.

Tome nota dos melhores dias de junho.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 14, 15, 29, 30

Para dinamizar a relação – 14, 15, 29, 30

Para esquecer um amor – 21, 22

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 7, 8, 14, 15

Investir num negócio – 7, 8, 14, 15

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 14, 15, 29, 30

Fazer novos investimentos – 14, 15, 29, 30

Pedir um empréstimo – 2, 3

Negociar – 7, 8, 14, 15

Assinar contratos – 14, 15, 29, 30

Fazer compras importantes – 14, 15, 29, 30

Decorar a casa – 14, 15, 29, 30

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 21, 22, 29, 30

Investir no seu visual – 14, 15

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 14, 15

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 21, 22

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.