As fases da Lua em julho serão as seguintes:

- Dia 5 às 23:57 - Lua Nova em Caranguejo – Pode ser profundamente catártica, ajudando-o a ir ao mais fundo das suas emoções para compreender de onde vêm certas mágoas e bloqueios e ajudando-o a libertar-se dos mesmos. É muito favorável para dinamizar a vida em família, para cuidar do lar e investir mais no seu conforto e bem-estar.

- Dia 13 às 23:48 - Quarto Crescente em Balança – Ideal para renovar o seu visual, para mudar de estilo e para renovar a decoração do seu lar. Também favorece os relacionamentos, ajudando a promover o romance e a intimidade em casal. Boa altura para formar todo o tipo de parcerias, tanto a nível pessoal como na esfera profissional.

- Dia 21 às 11:17 – Lua Cheia em Capricórnio – Neste ano há duas Luas Cheias no signo Capricórnio, sendo que esta ocorre quando a Lua se encontra no último grau do signo, o que pode enfatizar a necessidade de resolver os assuntos que não foram esclarecidos aquando da Lua Cheia em Capricórnio que ocorreu no mês anterior. Pode sentir maior pressão para pôr a sua vida em ordem e para reduzir gastos.

- Dia 28 às 03:51 - Quarto Minguante em Touro – Ajuda a relativizar as situações e a ter foco nas suas metas, concentrando-se naquilo que é mais importante e que contribui para lhe dar estabilidade, solidez e segurança.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 13, 14, 21, 22

Para dinamizar a relação – 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16

Para esquecer um amor – 15, 16, 21, 22

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 13, 14, 15, 16

Investir num negócio – 13, 14, 15, 16

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 13, 14, 15, 16

Fazer novos investimentos – 15, 16, 18, 19

Pedir um empréstimo – 15, 16

Negociar – 13, 14, 21, 22

Assinar contratos – 5, 6, 13, 14

Fazer compras importantes – 5, 6, 13, 14

Decorar a casa – 5, 6, 13, 14

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 21, 22, 28, 29

Investir no seu visual – 5, 6, 13, 14

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 13, 14

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 28, 29

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.