A Lua Cheia em Capricórnio, no final do mês, pode ajudar-nos a reencontrar um certo equilíbrio, porém exige-nos que tenhamos a capacidade de conjugar a razão com a intuição, a lógica com o coração. As Luas de junho podem ser especialmente reveladoras, ajudando-nos a definir melhor as nossas rotas individuais.

As fases da Lua em junho serão as seguintes:

Dia 2 às 03:24 - Quarto Minguante em Peixes - Esta fase ajuda a compreender de forma intuitiva o que precisa de ser curado na nossa vida, sendo favorável para fazer limpezas espirituais e energéticas e para entrar em contacto com as nossas emoções mais profundas. É uma boa altura para fecharmos ciclos relacionados com mágoas do passado e tomarmos a decisão de escolher apenas o que nos faz bem.

Dia 10 às 06:52 - Lua Nova em Gémeos com eclipse anular do Sol - A Lua e o Sol encontram-se em Gémeos, oferecendo-nos uma visão mais clara a respeito das situações. O eclipse pode pôr a descoberto factos que desconhecíamos ou trazer ao nosso encontro situações e pessoas que vão ajudar-nos a ver a vida de outra maneira, a reconhecer outro tipo de prioridades e a redirecionar a nossa energia. Pode ser um período mentalmente perturbador, já que a energia mental é especialmente forte, deixando-nos mais inconstantes e nervosos, com problemas de sono e uma inquietação que não conseguimos perceber de onde vem.

Dia 17 às 22:54 - Quarto Crescente em Virgem - É uma fase favorável para avaliar as situações mais importantes da nossa vida e, mesmo que não seja fácil compreender de forma clara o que precisa de ser feito, esta é uma boa altura para ajustar rotinas e trazer mais ordem ao nosso quotidiano.

Dia 24 às 14:40 - Lua Cheia em Capricórnio - A Lua encontra-se Cheia no pragmático e frio signo de Capricórnio, em oposição ao Sol, que está no sentimental e doce signo Caranguejo. Será difícil, como tal, equilibrar as emoções com a razão, perceber em que medida devemos guiar-nos pelo sentido prático ou pela intuição, atender às nossas necessidades emocionais ou dar resposta às exigências que a vida material nos faz, as obrigações que temos de cumprir e as responsabilidades que nos compete honrar. Será uma Lua Cheia agridoce, com tendência para nos deixar mais introspetivos e até soturnos.

Tome nota dos melhores dias de junho.

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio - 23, 24, 25

Investir num negócio - 24, 25, 26

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras - 17, 18

Pedir contratos - 24, 25

Fazer novos investimentos - 24, 25

Pedir um empréstimo - 23, 24, 25

Negociar - 9, 10, 11, 24, 25

Assinar contratos - 24, 25

Fazer compras importantes - 24, 25

Decorar a casa - 10, 11, 12

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas - (EM SEGURANÇA) - 10, 11, 12, 16, 17

Para dinamizar a relação - 10, 11, 12, 16, 17

Para esquecer um amor - 2, 3, 10, 11

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 2, 3, 10, 11, 12

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa - 16, 17, 18

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar - 2, 3

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido nos seus empreendimentos e projetos.