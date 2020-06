As fases da Lua em junho são as seguintes:

Dia 5 às 20.12 - Lua Cheia em Sagitário com eclipse lunar - Esta Lua pode trazer mudanças relacionadas com a liberdade individual, com o espaço de cada pessoa, com o conhecimento e com importantes descobertas. Sagitário é um signo que gosta de manter-se livre e seguir sempre o seu instinto; opondo-se ao Sol em Gémeos, esta Lua Cheia dá expressão à natureza mais profunda de cada um.

É uma boa altura para definir melhor o seu espaço individual, criando limites no trabalho e nas relações, assim como para se libertar de situações que de alguma forma reprimem a sua natureza. Marte terá uma influência ativa nesta Lua Cheia, o que faz com que os ânimos se possam exaltar facilmente. A tendência para a impulsividade será latente, portanto redobre os cuidados para não falar mais do que deve ou do que quer.

Dia 13 às 07.24 - Quarto Minguante em Peixes - Esta fase lunar é ideal para fazer transformações profundas, porque Peixes está relacionado com o subconsciente, com as emoções escondidas, os sentimentos mais íntimos, e também com a espiritualidade.

É uma boa fase lunar para pedir orientação ao Universo no sentido de sermos conduzidos para um caminho que seja mais significativo e positivo para a pessoa que somos. Uma vez que, nesse mesmo dia, a Lua entra em Carneiro, este Quarto Minguante também ajuda a fazer cortes difíceis, que requerem coragem e força interior.

Dia 20 às 07.41 - Lua Nova em Caranguejo - Esta Lua Nova é extremamente emocional, ainda para mais porque logo na madrugada de dia 21 ocorre um eclipse solar. Ela favorece o início de uma nova fase nas relações e principalmente na forma como lidamos com as nossas emoções, nos afetos íntimos, na relação que estabelecemos com a nossa essência mais profunda.

É, também, um período especialmente favorável para a criação artística, pois a sensibilidade e a imaginação estão bastante apuradas. Pode haver encontros e reencontros com intensidade dramática e um impacto profundo nas nossas emoções, e a partir daqui o nosso coração pode fazer novas escolhas.

Dia 28 às 09.16 - Quarto Crescente em Virgem - Esta fase lunar é muito favorável para organizar, arrumar, definir melhor as estruturas que servem de apoio ao seu trabalho e até às rotinas domésticas. É, também, favorável à adoção de novas rotinas de vida, mais saudáveis e equilibradas, e a uma maior tomada de consciência em relação à sua saúde.