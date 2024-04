As fases da Lua em abril serão as seguintes:

- Dia 2 às 04:14 – Quarto Minguante em Capricórnio – Ideal para organizar as suas contas e procurar reduzir as despesas, sendo também favorável para resolver assuntos relacionados com a sua vida profissional e as questões mais práticas do dia a dia. O seu sentido de organização está mais apurado e por isso terá maior facilidade em lidar com as situações de uma forma direta.

- Dia 8 às 19:20 – Lua Nova em Carneiro com eclipse solar – É o primeiro eclipse solar do ano e conjuga a energia do Sol e da Lua em Carneiro. O seu sentido de identidade pode ser posto à prova por situações que o ajudam a ter maior consciência do seu valor pessoal, dos seus limites, daquilo que não tolera e do que precisa. Não se precipite, pois a sua impulsividade está mais acentuada neste período, havendo também uma maior propensão para haver atritos, conflitos e discussões.

- Dia 15 às 20:13 – Quarto Crescente em Caranguejo – Enfatiza a vida em família, as relações pessoais e o bem-estar. Pode fazer com que sinta mais vontade de estar em casa e de cuidar do lar, tornando-o mais acolhedor, e de se dedicar a atividades que lhe tragam conforto e aconchego. Aproveite esta fase para cuidar de si e investir no que lhe faz bem. É possível que se sinta mais sensível, estando mais emotivo.

- Dia 24 às 00:48 – Lua Cheia em Escorpião – Intensa e poderosa, esta é uma das Luas Cheias do ano que mais afeta a sua vida pessoal, no sentido em que exalta as emoções e pode deixá-lo mais ciumento e possessivo, pondo em destaque aquilo que sente que lhe falta e fazendo com que se mostre também mais exigente. É uma fase lunar que favorece a transformação pessoal e a autorregeneração.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 8, 9, 10, 15, 16, 17

Para dinamizar a relação – 8, 9, 15, 16, 17, 24, 25

Para esquecer um amor – 2, 3, 24, 25

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 8, 9, 10, 15, 24, 25

Investir num negócio – 8, 9, 15, 16

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 8, 9, 15, 16

Fazer novos investimentos – 2, 3, 8, 9, 15, 16, 24, 25

Pedir um empréstimo – 8, 9

Negociar – 8, 9, 24, 25

Assinar contratos – 8, 9

Fazer compras importantes – 8, 9

Decorar a casa – 15, 16

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 2, 3, 8, 9, 24, 25

Investir no seu visual – 24, 25

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 15, 16

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 2, 3

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.