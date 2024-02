Breves notas sobre a Lua Cheia Virgem-Peixes, 24 fevereiro de 2024.

Tempos intensos estes, continuam! Muitos parabéns aos Piscianos.

Chamo a esta Lua Cheia: "Acerto de contas, assimilação das lições e avançar a galope!"

Esta lunação, apesar de Neptuniana, confere clareza – não só porque é um plenilúnio, como tem Saturno a trazer-nos à Terra. Veja o que estava a acontecer na sua vida em meados de Setembro, que agora está a culminar, com maior clareza, e novas resoluções. Saturno faz-nos descer à terra com assuntos prioritários, às vezes esquecidos, que nos remetem para lições importantes a aprender. A Lua em Virgem pode ser critica, áspera, mas o regente Mercúrio em Peixes pede absoluta compaixão para connosco mesmos. Os nossos enganos, falhas, imperfeições. Equilíbrio a alcançar. E a lunação dialoga harmoniosamente com Júpiter, o que traz alívio, solução, saída, a qualquer desafio ou percalço que Saturno nos tenha oferecido. Agora, ele exige que integremos a aprendizagem e recomecemos com ainda maior responsabilidade, maturidade, contenção, compromisso e disciplina. Eis o repto!

Mercúrio ainda em Aquário, traz, entre várias outras propostas, o convite ao diálogo ainda mais aberto, lúcido, inteligente; ao estabelecer de pontes novas, criativas e originais, entre todas as partes envolvidas, seja num casal, família, ou entre partidos políticos. A mudança de paradigma Aquariana, pode integrar, por exemplo num contexto político: o aproveitarem-se as melhores ideias de todos, independentemente do partido a que pertençam, para novos grupos de trabalho com elementos “da direita, do centro e da esquerda”. Porque há boas ideias em todos os quadrantes e o bem comum é o futuro a visionar, acreditar e trabalhar em prol de. Saírem do “confinamento do partido” (o que não significa abdicarem de ideologias, mas colocarem realmente o desígnio de servir o Colectivo, ao melhor da sua capacidade), unindo-se em prol do bem comum - o serviço Aquariano. Mercúrio transita esta semana, para a magia Pisciana, para nos ajudar a ver para além da razão, as razões do coração.

O “velho Saturno morre”, no seu ciclo sinódico com sol, nesta semana. Grande fecho de ciclos. Esta semana é uma potente regeneração, sobretudo na casa onde tem Peixes no seu Mapa Natal. Como é Saturno, há uma espécie de nota cármica, de algo que era suposto colhermos e encerrarmos. Como é Saturno, é uma aprendizagem de amadurecimento, que exige que processemos as lições que ele nos tem procurado ensinar, para avançarmos na direcção certa.

Ainda debaixo do abraço incandescente dos Amantes cósmicos em Aquário - o que acontece geralmente, uma vez em cada 2 anos aproximadamente:

Aquário é o arquétipo do futuro, e tudo nos encaminha para essa Nova Era, que agora precisa ser ensaiada, com Plutão em Aquário durante 9 meses - o tempo de uma gestação - até passajar Capricórnio uma última vez no final de 2024 (para depois adentrar Aquário definitivamente, pelos próximos 20 anos). Os Amantes Celestiais conjuntos a Plutão, trazem uma regeneração de valores Venusianos (afectos, vínculos, relações, prazeres, finanças) e Marcianos, (do desejo, da forma de agir, empreender, conquistar, lutar). É precisa uma queima de padrões passados – sobretudo um fogo metafórico – para acedermos ao potencial fabuloso deste novo ciclo Vénus-Marte-Plutão em Aquário. Para podermos aumentar a qualidade dos nossos vínculos, sejam afectivos, de amizades, ou de qualquer tipo de associações.

Esta tripla conjunção inaugura uma forma mais livre, mais aquariana, mais criativa de nos relacionarmos com todas as coisas Venusianas e Marcianas. Se não quisermos pagar o preço da renovação, que nos confere nestes contextos, maiores liberdade, autenticidade e solidariedade iremos viver este poderoso vórtice energético, pela negativa. Uma vez que se dá no signo de Aquário, as pessoas podem ficar mais indiferentes, frias, rígidas; rebeldes sem causa, ao invés de rebeldes conscientes.

Semana intensa, pois, de renovação, inovação na forma como perseguimos os nossos objectivos. Novas parcerias, novos grupos, novas amizades. Pode muito bem acontecer que algo, sobretudo na parte do seu mapa onde tem Aquário, comece finalmente a avançar, a acontecer, a manifestar-se. Mas pode levar até 6 meses a concretizar-se. Veja o que estava a acontecer nestes temas, na sua vida por Julho de 2023, e o que ficou, o que teve que ser queimado, o que se transformou, e como quer avançar agora. AGORA, veja com maior clareza o que antes estava no ponto cego da sua percepção e FORÇA, VÁ EM FRENTE e a GALOPE!

Com amor,

