O Céu prepara, no “corredor dos eclipses”, a Lua Cheia de Escorpião com eclipse lunar, a ocorrer em 5 Maio 2023.

Intensidade máxima, emoções profundas, revelações inesperadas. O que vier para ser libertado, é mesmo finalizante: deixe ir com a sua bênção.

O Marte em Caranguejo, pelo lado sombra, pode ser muito defensivo, passivo-agressivo, reter zanga, ferver tensão no caldeirão: bom momento para um “bocadinho de terapia”, psico-analização, movendo a energia internamente.

Ele é o Rei destes eclipses, embora agora, seja um monarca exilado numa terra onde o fogo debaixo de água, das duas uma: ou é vulcão subaquático que expele veneno ardente para o mundo, ou é facho interno que ilumina dores obscuras, resistentes; bisturi que no escuro, corta quistos de dor, liberta pus emocional, com a mão segura e sábia do Velho Mestre Saturno. O que escolhemos?

Este eixo da Vida-Morte-Vida, da Matéria e sua Transmutação, activa os desejos da nossa fisicalidade; os instintos de posse e de sobrevivência estão fortes… refinar a arte da negociação é preciso, mesmo com Mercúrio retrógrado a trazer mais dados novos - perturbadores ou esperançosos – para a mesas familiares e geopolíticas.

Estes eclipses culminam assuntos iniciados há 6 meses e iniciam mais meio ano de activação de temas nos locais do seu Mapa Astral onde tem 14 graus de Touro e Escorpião.

Hoje, 30 Abril, a Avó Lua está em Virgem: quem tem a Lua Natal neste Signo vem trabalhar, na sua ASTROGENEALOGIA, os Temas:

As pessoas com culpa, as mulheres submetidas e sacrificadas.

As pessoas que ajudam os outros sem que eles lhes tenham pedido.

Os intelectuais, os médicos, serviços vários, medicinas alternativas.

Têm que libertar: os problemas de saúde, a culpa, a mentalidade de escassez: “não sou suficientemente…”; as obsessões e os complexos.

Têm que apreciar: a sua intelectualidade, laboriosidade, capacidade de serviço e gosto pelo cuidado do corpo. Mente sã em corpo são.

Astrologia Esotérica:

Marte é o Regente exotérico (personalidade) e esotérico de Escorpião

Frase para a Alma:

“Eu sou um guerreiro e da batalha saio triunfante”.

O guerreiro - consciência espiritual aplicada de forma ativa – que na sua luta - experiência, vida - conquista a Unidade ou Consciência da Alma.

O regente esotérico de Touro é Vulcano: através da energia da vontade, molda os corpos inferiores (sobretudo o corpo emocional), à vontade da Alma. Por isto é o “Ferreiro dos Deuses”, o Alquimista que malha com o ferro da vontade, os materiais inferiores e lhes dá a forma divina.

A Frase-Chave da Alma deste signo é:

“Eu vejo, e quando o Olho está aberto tudo é Luz”.

O desígnio maior de Touro é iluminar o mundo. Como Buda que nasceu e obteve a iluminação sob as energias de Touro.

Assim seja.

Com Amor,

