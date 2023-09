Veja no SAPO Zen o vídeo com as previsões para todos os signos.

Esta semana a Lua vai estar na sua fase nova em Virgem.

É uma Lua que convida a organizarmos tudo aquilo que pretendemos fazer de novo ou tudo aquilo que precisamos de obter novos resultados.

Esta fase da Lua, iniciada no dia 14 e em que sentiremos a sua influência nos dias seguintes, irá coincidir praticamente com o fim de Mercúrio retrógrado também no mesmo signo e que acontece no dia 15.

Deste modo, durante esta semana quando contaremos com a presença de Lua, Sol e Mercúrio no signo de Virgem.

O pedido para a maior parte dos nativos, sobretudo dos signos de Terra, será uma maior capacidade de pôr as coisas em prática e de agir através das ações quantificadas e concretas.

A ligação de Sol a Úrano irá também esta semana facilitar o desenvolvimento de múltiplas situações.

Mas também, caso pretenda interromper ciclos e começar outros, esta semana pode ser favorável.

Boa semana a todos,

Alexandra Ramos Duarte