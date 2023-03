Equilíbrio entre o dia e a noite no mundo - de Primavera no Norte, de outono no sul. Ostara, Eostre, Páscoa. Ressurreição da Vida, da natureza, do Ser.

Na antiguidade, os equinócios eram usados para rituais especiais pela potência deste tempo. Onde se apresentavam os deuses com oferendas, propiciando-se bons augúrios.

Início do ano esotérico com o Sol ao grau zero de Carneiro, coincidindo com a Lua Nova de Carneiro: a Lua também conjunta ao Sol naquele grau.

O Mapa astral do Equinócio é o da Lua Nova deste novo ano, acrescendo a influência de Plutão em Aquário – o signo das revoluções – é muita renovação!

Que nos vem mostrar, até meados de Junho, um “cheirinho” do que teremos coletivamente, entre dezembro 2024 e 2043!

Não foi acaso que Plutão entrou em Aquário e ondas de protestos civis se reactivaram, da Europa à África.

Plutão sai de Capricórnio - onde está desde 2008, quando activou as crises económicas e a queda de Wall Street - e “volta a fazer falir” Bancos.

Acresce que 5 planetas estão em Carneiro, o signo que incendeia as chipas das renovações, inícios - seja de forma mais ou menos belicosa.

O seu regente exotérico, Marte – nível da personalidade - está em quadratura à lunação – aspecto de grande tensão. O lado sombrio desta combinação é obvio: início de combates ao serviço de energias involutivas, destrutivas, baixas.

Fogo arcaico, instintivamente combativo, agressivamente sobrevivente, quer, deseja, porque sim. O desejo Ariano de afirmar a personalidade, sob as mais variadas formas, conduz frequentemente ao conflito.

Mas o lado positivo deste elemento, que sustêm a dinâmica da realização, é o apoio da Vida; e como dizia a amada Maria Flávia Monsaraz, “é pelo fogo que nos expandimos e que sabemos quem somos”.

E a nossa individualidade é nossa responsabilidade! Essa responsabilidade que Júpiter e Quíron conjuntos em Carneiro exigem – pela nossa cura e regeneração, com sabedoria e fé no processo!

O regente esotérico – nível da Alma - de Carneiro, é Mercúrio, que está também neste signo!

Hermes, o Mensageiro dos Deuses, pede conexão da acção com o Elemento Ar, que nos liga ao Céu. Pede que, antes de agir precipitadamente, pensemos com claridade.

A acção deve ser então guiada por uma mente iluminada pela alma. Combatamos o bom combate que agora, é a expressão mais consciente desta configuração presente.

A frase-chave da alma deste signo é “Eu emirjo e governo a partir do plano mental”.

