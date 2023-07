Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

Dia 1 Marte faz trígono com Júpiter e Mercúrio, uma oposição a aturno. De um modo geral vem uma vontade de agir, tomar decisões.

Se quer começar algo é agora e se for por conta própria melhor.

Mercúrio pede cuidado na hora de assinar compromissos ou questões legais. Peça previamente os documentos ou certifique-se de que esta a ler e tratar tudo bem definido.

Dia 1 acontece a Llua Cheia em Aquário.

Agora sim o impopular, o único, o original precisam de ser vividos e sentidos..

Nestes dias as coisas nao precisam de fazer sentido apenas porque sim ou porque a sociedade o manda.

Ainda que possa ser pensar em projetos sociais, o ponto de saída será uma mente com pensamentos vanguardistas.

Boa semana a todos!

Alexandra