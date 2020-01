É preciso também estar mais atento, porque é mais fácil perder o controlo das situações. É um bom ano para novos voos, para arriscar e sair da sua zona de conforto, para dar passos no sentido do crescimento e apostar mais no seu desenvolvimento pessoal e profissional. É um ano favorável para quem deseja ter (mais) filhos, já que o Rato potencia a fertilidade.

De um modo geral, a personalidade do Rato é amigável e cativa com facilidade. As pessoas nascidas sob este signo tendem a ter carisma e estão sempre a fazer novos amigos. Na esfera afetiva, o Ano do Rato ajuda a alargar horizontes, melhorando a comunicação e ajudando a que as pessoas estejam em contacto com círculos sociais que lhes pareciam estar fora do seu alcance. É um bom ano para renovar a sua vida social e afetiva. Aqueles que procuram encontrar um novo amor estão mais favorecidos sob esta influência, ainda que devam manter uma certa prudência porque, sob esta influência, tendemos a atirar-nos de cabeça, sem medir as consequências.



No Horóscopo Chinês, para além de cada ano ser regido por um animal, cujas características influenciam as pessoas que nascem sob a sua especial proteção, existe também, todos os anos, um Elemento com maior domínio. Para os chineses são considerados cinco elementos (e não quatro, como acontece no Ocidente): eles são a Terra, a Água, o Fogo, a Madeira e o Metal.

A influência de cada elemento modela a personalidade do animal que é o regente do ano, influenciando as suas características. Em 2020, estamos sob a influência do Rato de Metal, cuja personalidade é, em certa medida, diferente da maneira de ser do Rato de Madeira, de Fogo, de Terra ou de Água.

O Rato de Metal é o mais prático de todos. Atribui uma grande importância ao estatuto social alcançado, ao conforto material, à carreira. Nesse sentido, ele é também o que possui melhor poder de argumentação, utilizando o seu charme para alcançar as suas metas. É bastante sensual, mas menos sentimental. Sabe muito bem o que quer e não deixa que o demovam dos seus intentos.

Esta energia irá fazer-se sentir nos relacionamentos, havendo uma certa propensão para a possessividade e para o ciúme. Embora o Rato seja um signo muito sociável, o elemento Metal cria-lhe uma certa propensão para o individualismo, o que pode fazer com que haja, neste ano, a oscilação constante entre os dois extremos - ora queremos e procuramos o contacto com os outros, ora sentimos necessidade de recolhimento, a fim e podermos refletir melhor e aplicar-nos mais na conquista de metas materiais.

A nível de saúde, o Rato alerta para a possibilidade de haver maior desgaste, lembrando que é importante descansar e conceder ao corpo e à mente o repouso necessário para manter o equilíbrio.

O Ano do Rato é particularmente favorável para a área financeira, já que, no Zodíaco Chinês, este signo está associado à acumulação de riqueza. Os negócios estão favorecidos, uma vez que o Rato de Metal sabe usar a astúcia mental para aumentar os lucros e tem o dom da palavra, o que o ajuda a conseguir alcançar os seus intentos e levar a água ao seu moinho. Os negócios e a iniciativa individual são as esferas mais privilegiadas, porque o Rato gosta de trabalhar à sua maneira, e também as áreas que estão de algum modo ligadas a um trabalho criativo.

As cores mais favoráveis para este ano são o azul, o branco e o dourado, que ajudam a equilibrar a energia deste ano, potenciando os seus benefícios e aumentando os seus recursos