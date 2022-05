Breves Notas: Eclipse Solar a 10º Touro

30 abril 20h29 TMG

Sabian Symbol: A woman sprinkling flowers.

41º uma mulher regando fileiras de flores em plena floração

“Homem e natureza numa associação criativa de serviço e beleza. A resposta rica da natureza aos cuidados ou falta de cuidados do homem.”

Esta Lua Nova-Eclipse no signo feminino de Touro evoca um período em que temos de cuidar das nossas plantações. Como Vénus, regente do signo de Touro está em conjunção com Júpiter e Neptuno no signo de Peixes, precisamos de adicionar ao nosso amor pessoal e à nossa autoestima o sentimento do bem comum e do amor ao próximo. Peixes no seu lado de luz é o signo da solidariedade coletiva e da busca da unidade espiritual, na sua vertente mais sombria é a perpetuação da divisão, do caos e do isolamento.

A tripla conjunção destes três planetas que reúnem as maiores dignidades no signo de Peixes, as regências Júpiter e Neptuno e a exaltação de Vénus mostram a oportunidade de vivermos por dentro esse sonho de um mundo melhor fraterno e solidário, ao mesmo tempo em que um outro mundo continua a desmoronar-se, o eclipse em Touro conjunto a Úrano sugere enormes crises de valores económicos, bem-estar, produtividade, transformação dos recursos internos e naturais. Enquanto não houver um equilíbrio entre a vida material/social e espiritual nos povos e nos seres continuaremos a assistir às lutas, ao consumismo desequilibrado, à má gestão dos recursos naturais, ao aproveitamento especulativo dos mercados financeiros e à privação de uma vida equilibrada mais em consonância com as leis do cosmos e da natureza.

Esta conjunção da lunação com Úrano e o Nó Norte em Touro leva ao desejo de edificarmos um mundo melhor, não só do ponto de vista pessoal, apreciar aquilo que para nós é bom, prazeroso e belo, mas também um prazer de alargar a todos que partilhem desses valores, Úrano é o planeta não só das revoluções mas também o que leva o facho luminoso da boa nova para a edificação de um mundo melhor!

Em Portugal, esta lunação é acompanhada com um ascendente Escorpião conjunto aos Nós Lunares, o que indicia processos de transformação a fazer, provavelmente teremos de largar velhos hábitos e modos de comportamento viciados pelo tempo consumista que já não alimenta o nosso propósito, a fim de cuidarmos do jardim que queremos realmente plantar ou vivificar.

Maiores desafios neste período:

Saturno na casa 3 em quadratura ao ascendente/descendente — a possível resistência mental a novas ideias, mas também a necessidade de as pôr em prática.

Saturno em Aquário em quadratura aos Nós Lunares (eixo Touro-Escorpião) — o esgotamento do carma coletivo através do sofrimento — acentuação da morte e da dor — ou, por outro lado, a opção pelo bem-estar e pela vivência dos dons da vida que criam a oportunidade a que cada um encontre a sua realeza interna.

Marte em Peixes na casa 4 — a luta interior não produtiva, ou a energia pessoal canalizada em ideais de transformação coletiva.

Neste período, o portal que dá acesso ao tempo e ao espaço sacralizado encontra-se aberto, a escolha é nossa, que plantas quereremos plantar no nosso jardim de maio dedicado a todas as mães e ao eterno sagrado feminino?

Luis Resina

1-5-22

www.luisresina.com