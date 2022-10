É já no dia 23 que o planeta Vénus entra no intenso signo de Escorpião.

Durante a passagem do planeta do amor no signo mais intenso do zodíaco, as nossas relações vão passar por um período de grande intensidade relacional.

Desejo, ciúme e paixão podem ser os ingredientes desta Vénus tão passional.

As relações que não vivam em verdade, podem passar por transformações, pois é uma Vénus muito exigente!

As emoções vão ficar intensas e muito profundas, pois Vénus no signo de Escorpião não gosta de relações mornas.´

Para elas, o afeto deve ser vivido com uma entrega total a quem amam. É um caso de vida ou morte!

Sedutora, esta Vénus conhece a arte da conquista e sabe exatamente como atrair quem lhe interessa.

A vida sexual também está vinculada à sua satisfação emocional.

Durante este período as pessoas irão ficar mais focalizadas no amor, paixão e sedução, dedicadas a quem amam.

Contudo, toda essa dádiva poderá se converter num campo de batalha, ciúme e posse se sentir em algum momento que não está a ser amado com a mesma intensidade. Aí então, provocará uma situação difícil, de manipulação emocional, para que tudo seja como quer e deseja!

Cuidado! Ainda corre o risco de atrair, sem perceber, relações complicadas em função do seu gosto por desafios e risco.

Assim, devemos aproveitar esta energia da paixão e da sedução para amar e ser amados, afinal esta Vénus irá ficar em escorpião até ao dia 17 de novembro.

Cristina Candeias