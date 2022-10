Pessoas nascidas em 1994 estão sob o primeiro ciclo de Saturno, é um período de mudanças, fase de crescimento, de maturidade início de novas realizações. Libertação de karma.

Perguntas internas?

Vou mudar de vida?

Vou assumir responsabilidades.

Pessoas nascidas em 1964 estão a fechar o segundo ciclo de Saturno. Neste caso, a questão prende-se com uma análise de tudo o que foi feito anteriormente, quer de bom, quer de menos bom. Entrada no dharma.

Perguntas internas:

O que fiz e o que poderia ter feito de melhor?

O que vou fazer para o resto da minha vida?

Já as pessoas nascidas em 1986, estão no ciclo de Plutão.

Existe sempre uma confrontação com o nosso ego. Se vivemos bem as situações de poder, podemos esperar por reconhecimento social. Muitas mudanças ocorrem neste ciclo.

Perguntas internas:

Como posso controlar as situações?

Eu não posso perder?

Pessoas nascidas no ano de 1982 estão sob o aspeto de Neptuno, a trazer a diluição de vida.

A maior desilusão acontece neste período, quando a pessoa é obrigada a ver a realidade. Período de muita confusão, de grande sensibilidade face à vida.

Perguntas internas:

O que vou fazer da minha vida?

Tenho medo de mudar?

Cristina Candeias