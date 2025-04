No dia 12 de abril, a Lua continua o seu ciclo, entra na fase cheia em Balança e entra em tensão com Marte em Caranguejo, marcando o culminar de processos que começaram há duas semanas, envolvendo relações pessoais e profissionais.

Esta Lua Cheia de abril surge em tensão com Marte, o Deus da guerra e da conquista, deixando-nos irritados, agitados e impacientes. Convém lembrar que Marte em Caranguejo começa a receber um aspeto tenso do poderoso Plutão, aumentando ainda mais a intensidade de Marte.

O mais importante é estarmos conscientes da amplitude desta energia, do seu potencial agressivo e destrutivo. A impaciência e a intolerância podem atingir níveis elevadíssimos, aumentando a impulsividade e a tendência para tomarmos atitudes e decisões precipitadas. Precisamos refletir e acionar o grau máximo de cautela.

Não é o momento para decisões definitivas; precisamos de mais algum tempo, cerca de dois meses, para o início efetivo das mudanças, internas e externas. Observem, reflitam e planeiem-se para uma nova vida, que nos espera logo ali adiante.

Todos vamos sentir o toque agressivo desta fase lunar, no entanto, Balança, Carneiro, Caranguejo e Capricórnio vão senti-lo com mais intensidade e devem viver um momento em que o autocontrolo é fundamental.

Carneiro

Os nativos de Carneiro estarão mais focados nas relações, tanto pessoais como profissionais, que passam por um momento de teste. Procure melhorar a sua forma de se relacionar e observe atentamente o que precisa de ser transformado nas próximas semanas. O momento pode envolver impulsividade e discussões.

Touro

Os nativos de Touro estarão mais envolvidos com conclusões relativas à sua rotina, que tem passado por uma espécie de avaliação e início de mudanças. Comece a organizar o seu dia a dia com mais racionalidade, para evitar confusões e manter a produtividade. Um projeto pode precisar de alterações rápidas.

Gémeos

Os nativos de Gémeos estarão mais voltados para assuntos do coração e romances. Não é momento para as famosas “conversas sérias” sobre a relação. Adie-as a todo o custo. O relacionamento com os filhos pode passar por uma fase de reavaliação. Evite ao máximo discussões e conflitos.

Caranguejo

Os nativos de Caranguejo estarão mais atentos a questões que envolvem a intimidade, a vida doméstica e a família. Um acordo ou negociação sobre compra ou venda de imóvel pode ser concluído, após discussões e obstáculos. Estes dias pedem mais atenção aos seus pais.

Leão

Os nativos de Leão estarão focados em acordos e negociações ligados a um projeto ou contrato comercial. Pode também ser o fim de um curso importante, que agrega valor à sua vida profissional. Cuidado com agressividade nas palavras, escritas ou faladas.

Virgem

Os nativos de Virgem estarão mais concentrados na finalização de negócios relacionados ao aumento dos rendimentos. Não é uma boa altura para investir, a não ser que se trate de investimentos absolutamente seguros. Evite também pedir aumentos ou procurar novas fontes de rendimento.

Balança

Os nativos de Balança serão diretamente influenciados e podem esperar conclusões tensas em acordos e negociações, tanto na vida pessoal como profissional. Um problema ou dificuldade poderá vir ao de cima para ser resolvido. Se estiver com problemas de saúde, este pode ser um período de resolução.

Escorpião

Os nativos de Escorpião estarão mais introspectivos e focados nas emoções, que passam por um momento de instabilidade. A ansiedade pode aumentar, bem como a impulsividade. Aproveite o momento para meditar e fazer uma reflexão profunda.

Sagitário

Os nativos de Sagitário estarão mais voltados para as amizades, novas e antigas. Projetos sociais ou políticos podem atrair a sua atenção. Um contacto importante com uma grande empresa pode resultar rapidamente num novo contrato.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio estarão concentrados na resolução de problemas que enfrentaram na carreira nas últimas semanas. Estes dias podem trazer maior envolvimento em projetos profissionais e decisões importantes relativamente a planos de negócio.

Aquário

Os nativos de Aquário estarão a concluir processos ligados a decisões como mudanças de país ou cidade, e contactos com pessoas estrangeiras. Documentos relativos a intercâmbios ou dupla cidadania podem avançar. Pode decidir-se por uma nova filosofia de vida.

Peixes

Os nativos de Peixes estarão mais voltados para acordos e negociações ligados a parcerias financeiras ou investimentos de grandes somas de dinheiro. Poder e aumento de responsabilidades podem marcar esta fase. No entanto, evite decisões impulsivas e definitivas.