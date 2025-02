Nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, por volta das 12 horas (horário de Lisboa), a Lua continua o seu ciclo, entra na fase Cheia em Leão e cria tensão com Mercúrio em Aquário e Úrano em Touro, indicando dias de grande tensão, difíceis de controlar, com alguns imprevistos e situações inesperadas. Para além disso, Úrano em trânsito está alinhado com uma estrela fixa chamada Caput Algol, o que agrava ainda mais essa tensão e pode estar relacionado com os vários acidentes aéreos registados nas últimas semanas.

Devemos levar estes dias a sério, pois serão marcados por imprevistos pouco agradáveis. É essencial estarmos atentos aos locais que frequentamos e às pessoas à nossa volta. O mais aconselhável é manter a rotina e ter especial cuidado com a nossa segurança. No entanto, também pode ser um período de coragem para romper com relações e situações tóxicas, criando espaço em nós e na nossa vida prática para que o novo possa entrar.

Úrano está em movimento direto e aproxima-se dos últimos graus da sua passagem por Touro, preparando-se para entrar em Gémeos na primeira semana de julho. Este momento marca o início de uma nova era, onde a comunicação e o movimento irão transformar-se. Em 2025, o mundo começará a tornar-se um lugar completamente diferente, com uma nova realidade social e pessoal, impulsionada pela tecnologia.

Com Mercúrio a influenciar esta fase lunar, é importante ter cuidado com os pensamentos e, especialmente, com as palavras ditas e escritas. Pode haver impaciência e uma total falta de filtro, o que pode causar mal-entendidos e situações desagradáveis no nosso dia a dia. Pensar antes de agir ou reagir será fundamental entre os dias 10 e 16 de fevereiro.

As paixões podem surgir com facilidade para todos nós, e o impacto desta Lua Cheia será sentido com intensidade. No entanto, os nativos de Leão e Aquário, seguidos de Touro e Escorpião, sentirão ainda mais fortemente a influência desta lunação.

Previsões para cada signo:

Carneiro

Os nativos de Carneiro sentirão o impacto da Lua Cheia na vida amorosa. Este não é o momento ideal para discutir a relação; adie conversas importantes por alguns dias. O relacionamento com os filhos pode passar por um período de tensão ou, pelo contrário, um momento de libertação, com diálogos esclarecedores.

Touro

Os nativos de Touro sentirão esta energia na vida familiar e nos seus processos emocionais. Situações e relações familiares que já não fazem sentido podem ser definitivamente deixadas para trás. O período pode estar relacionado com uma remodelação, mudança de casa ou compra/venda de um imóvel.

Gémeos

Os nativos de Gémeos estarão ainda mais comunicativos e envolvidos em atividades sociais. Novas amizades podem surgir, especialmente com pessoas diferentes e inovadoras. Um bom contacto comercial pode resultar rapidamente num novo contrato. Também pode haver notícias inesperadas de irmãos ou primos.

Caranguejo

Os nativos de Caranguejo podem enfrentar alguns imprevistos financeiros, que podem estar ligados a ganhos inesperados. No entanto, o mais importante neste momento é evitar gastos desnecessários e não assinar documentos relacionados com investimentos financeiros. Poupar será essencial.

Leão

Os nativos de Leão serão os mais impactados por esta Lua Cheia, que trará mudanças repentinas, mas libertadoras, tanto na vida pessoal como profissional. Este pode ser um período em que “os voos” para algo novo e inesperado são dados com mais autonomia e confiança.

Virgem

Os nativos de Virgem estarão mais focados em emoções e sentimentos, que passam por uma profunda transformação. Pessoas e situações do passado podem ser deixadas definitivamente para trás. Um ciclo de vida termina, e outro começará a abrir-se ainda este mês.

Balança

Os nativos de Balança estarão mais voltados para a vida social e as amizades, tanto novas como antigas. Os trabalhos em equipa podem apresentar alguns desafios, mas nada que não possa ser resolvido. Novas oportunidades podem surgir e devem ser aproveitadas. Poderá também assumir a liderança num projeto de equipa.

Escorpião

Os nativos de Escorpião podem preparar-se para mudanças inesperadas na carreira e no trabalho. Um projeto profissional inovador pode fazê-los considerar uma mudança radical. Pode surgir um novo caminho profissional, ou até um convite para integrar uma nova equipa ou empresa.

Sagitário

Os nativos de Sagitário devem preparar-se para viagens e temas relacionados com o estrangeiro nas próximas semanas. Pode marcar ou realizar uma viagem internacional ou até decidir mudar de país. A sua fé e otimismo serão renovados, mas é importante evitar excessos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio estarão focados em questões financeiras, especialmente em negociações relacionadas com parcerias ou sociedades. Uma grande soma de dinheiro pode estar em negociação, trazendo mudanças significativas na vida material. No entanto, este não é um bom momento para fazer novos investimentos; aguarde alguns dias.

Aquário

Os nativos de Aquário devem preparar-se para um período de grande movimento na vida social e nos relacionamentos, tanto pessoais como profissionais. Nada permanecerá como está: se estiver solteiro, uma pessoa especial e diferente de todas as anteriores pode surgir. Se já tiver um compromisso, este é um ótimo momento para renovar e fortalecer a relação. No entanto, evite discussões desnecessárias.

Peixes

Os nativos de Peixes podem receber notícias inesperadas e enfrentar imprevistos no dia a dia, especialmente no trabalho. Um projeto inovador pode chamar a sua atenção e trazer mudanças significativas na sua vida profissional. O período será intenso e exigente, por isso, cuide da sua saúde e evite o stress.