Sentem-se nervosos e ansiosos?

Eu explico o porquê:

Marte entrou em Aquário e está junto a Plutão.

Intensidade e Poder**:

A conjunção de Marte e Plutão é uma combinação poderosa.

Marte representa a energia, ação e desejo, enquanto Plutão é associado à transformação, poder e regeneração.

Quando esses dois planetas se unem, a energia resultante pode ser intensa e poderosa.

Isso pode se manifestar como uma determinação feroz para alcançar seus objetivos, uma intensificação de seus desejos e uma necessidade de controle sobre as situações.

Transformação e Regeneração**:

Plutão é muitas vezes associado à transformação e regeneração. Quando Marte se une a Plutão, pode haver um desejo profundo de mudança e crescimento. Isso pode se manifestar como uma vontade de eliminar o que não está funcionando em sua vida e transformar-se em algo novo e mais poderoso.

Conflito e Agressão**:

A conjunção de Marte e Plutão também pode ser uma combinação volátil.

Marte é o planeta da guerra e da agressão, enquanto Plutão é associado ao poder e à intensidade.

Isso pode se manifestar como uma tendência a agir impulsivamente ou de forma agressiva.

Pode haver uma necessidade de confrontar e superar obstáculos, mas também uma tendência a se envolver em conflitos.

Sexualidade e Desejo**:

Marte é o planeta da sexualidade e do desejo, enquanto Plutão está associado ao poder sexual e à intensidade emocional.

Quando esses dois planetas se unem, pode haver um aumento no desejo sexual e uma necessidade de explorar a sexualidade de forma mais profunda e intensa.

Controle e Manipulação**:

Plutão é o planeta do poder e da manipulação, enquanto Marte é o planeta da ação e da assertividade.

Quando esses dois planetas se unem, pode haver uma tendência a querer controlar as situações e as pessoas ao seu redor. Isso pode se manifestar como uma necessidade de dominar e controlar os outros, ou como uma tendência a ser manipulado por outras pessoas.

Mudanças Profundas**:

A conjunção de Marte e Plutão pode indicar uma época de grandes mudanças, tanto internas quanto externas.

Pode haver um desejo de transformar a si mesmo ou ao mundo ao seu redor.

Você pode se sentir mais determinado e motivado a alcançar seus objetivos, mas também pode ser mais propenso a agir impulsivamente ou de forma agressiva.

Esta conjunção de Marte e Plutão em Aquário dá-se entre os dias 16 e 24/2/2024

Cristina Candeias