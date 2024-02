As qualidades do Dragão são a coragem, o carisma e a liderança. As qualidades do elemento Madeira, são a flexibilidade, o otimismo e a cooperação.

2024 é o Ano do Dragão Madeira, um ano Yang, de natureza expansiva, de materialização, de abundância, otimismo e oportunidades.

O elemento Madeira potencia o crescimento, mas também exige a justiça. E neste caso, 2024 é fortemente marcado pela justiça, uma justiça que vem ajustar desequilíbrios do passado.

"A quem dorme ou preguiça, nunca lhe acorde a justiça", recorro a um provérbio para ilustrar que no ano de Dragão Madeira a justiça vem sem freios.

Em 2020, ano do início dos trabalhos de limpeza e elevação espiritual, ano em que se encontraram Júpiter e Saturno num alinhamento perfeito - a Estrela de David - que marcou o vislumbre da vibração do início da Era de Aquário e a volta de Jesus, desta feita, não um homem encarnado, mas o Amor no coração da Humanidade.

E o que aconteceu em 2020? O livre-arbítrio da maioria da humanidade escolheu o medo, a dor e a opressão.

2023 foi o ano regido pela Lua que nos convidou a mergulhar nas profundezas das Emoções, na sanação das feridas da ancestralidade, no cuidado e conexão com a energia da Mãe Terra.

A Lua rege também os ciclos de agricultura, e usando a metáfora, o que andou a plantar em 2023?

E como cada ano não é estanque, mas um continuum dos anteriores, 2024 é o ano da colheita.

O que a humanidade irá colher?

O Dragão Verde é geralmente positivo, com capacidade de grandes realizações, força de vontade, poder e cheio de otimismo. Acontece que estes potenciais mal aplicados podem degenerar em fatalidades, como abuso de poder e decisões optimistas, quando é necessário ter cuidado.

Um cenário possível: um lunático, cheio de autoconfiança, inicia ou dá continuidade a uma guerra a pensar que vai ser fácil fazer uma grande conquista ou eliminar o adversário, mas esse excesso de autoconfiança resulta numa guerra sangrenta e altamente destrutiva.

Mas, como sempre, tenho este feitio de me focar no positivo, no potencial de crescimento económico, no nascimento de mais crianças, na autoconfiança típica do Dragão, o magnânimo, que leva a realizar grandes feitos.

Algumas considerações gerais para cada Signo:

Os signos agraciados em 2024 são o Rato, o Macaco, o Galo, o Porco, a Serpente e o Coelho.

O Búfalo e a Cabra têm também boas oportunidades, embora alguns desafios.

Os signos com maiores desafios são:

O Cão, o Dragão, o Tigre e o Cavalo

Rato: Ano de liderança, grande poder de concretização e recompensas. Apenas cuidado com excesso de arrogância.

Búfalo: Ano para progressão financeira, mas cuidado com o desgaste e as invejas.

Tigre: Mudanças, mudança de país, trabalho ou de casa. Processos de cura. Não resistir ao desconforto, manter a positividade e avançar.

Coelho: Oportunidade de superar limites com a proteção do amigo Dragão. Cuidado com o medo, é o pior inimigo da evolução.

Dragão: Sempre à frente foca nos seus objetivos, este ano pede para ser mais cooperante e solidário. Nem sempre as coisas são como os Dragões querem, oportunidade de aprender a lidar de maneira positiva com a frustração.

Serpente: Os nativos deste signo são inseguros e só decidem quando se sentem seguros. Neste ano é aconselhável ter mais autoconfiança para não perder oportunidades de prosperar.

Cavalo: Ano instável, diria desafiante. Leva os desafios de forma positiva e não tome decisões precipitadas por falta de paciência.

Cabra: Os nativos de Cabra não funcionam bem sob pressão, mas se conseguirem manter a calma e não dramatizar terão boas oportunidades de desenvolvimento. Atenção ao sistema digestivo que pode ser fustigado com o stresse.

Galo: Excelente ano para os nativos de Galo, com a determinação que lhe é inata é um ano para grandes conquistas.

Cão: ano com mudanças abruptas, muito trabalho e riscos de problemas de saúde. A mensagem do Universo é: sai da tua zona de conforto, treinar a resiliência e aprende a ser mais otimista, e não se esqueça de descansar e não exagerar na comida e na bebida, principalmente à noite.

Porco: Grandes mudanças, mas boas. Grande poder para resolver problemas que estavam pendentes. Como 2024 é um ano de movimento acelerado, certamente os nativos do Porco vão conseguir acompanhar o passo e ter um ano excelente.

Embora haja estas tendências anuais para cada signo, o geral para todos é: a justiça entra em ação, não são tempos para a mediocridade e vai colher o que andou a plantar.

O que Júpiter nos convida a fazer? O Senhor da expansão, dos grandes movimentos coletivos e da justiça?

O que Saturno nos convida a fazer? O Senhor do Karma?

Júpiter, o grande, o Senhor da Justiça, dos grandes avanços da Humanidade convida-nos mais uma vez para a elevação, o crescimento cooperante e justo e o desenvolvimento sustentável.

Júpiter vem estabelecer a justiça e quando há grandes desequilíbrios, os ajustes são também grandes.

Dragão é tudo em grande,

Júpiter é grande,

Saturno é grande,

Está preparada/o para grandes ajustes, para grandes feitos e para grandes colheitas?

Bom ano do Dragão!

Suzana Mendes

Instagram: @fengshui_suzanamendes

Consultora Profissional de Feng Shui desde 2009

Autora do livro "Vivemos em Palácios - Uma introdução ao Feng Shui" (6.ª Edição)

Autora, Coordenadora e Formadora dos cursos de Feng Shui e Astrologia Chinesa na Escola de Medicina Tradicional Chinesa desde 2014