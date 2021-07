Caranguejo é o signo regido pela Lua e, como tal, é aquele em que ela mais se sente "em casa". As caraterísticas gerais deste signo enfatizam tudo aquilo que a Lua favorece: a sensibilidade, a emoção, a intuição, a criatividade, a capacidade de compreensão para com os outros, a vontade e a necessidade de nutrir, cuidar, amar.

Na madrugada do dia 10 de julho a Lua e o Sol encontram-se em Caranguejo e todas as áreas associadas a este signo podem sofrer uma transformação. A sua vida não vai mudar de repente, mas pode haver uma mudança que, mesmo subtil, irá desencadear um profundo processo transformativo. Ao longo dos dias, semanas e meses irá sentir que alguma coisa dentro de si mudou e que isso atraiu uma série de situações e circunstâncias para a sua vida que vieram alterar o seu rumo.

Cada ciclo lunar começa sempre com a Lua Nova, que é, por isso, a altura do mês ideal para "plantar sementes" em relação a tudo aquilo que desejamos atrair para a nossa vida ou que gostávamos de alcançar. É a altura ideal para fazer pedidos ao Universo e também para assumir uma mudança de atitude, de forma a que os nossos passos nos possam direcionar no sentido em que queremos seguir.

A Lua Nova em Caranguejo favorece a introspeção, a reflexão e, acima de tudo, o cuidado consigo próprio. Este signo é muito emotivo e tem uma forte ligação com as suas origens, com a família, com a infância. Mesmo quando há acontecimentos traumáticos relacionados com o passado ou quando a relação com a família apresenta dificuldades, as marcas deixadas por esse trauma são sempre profundas. Este é, também, o signo que se regenera através da doçura, aquele que precisa, mais do que qualquer outro, que o amor prevaleça na sua vida para poder estar bem, e é também o que melhor entende a linguagem do amor sem medida e incondicional.

Nesta Lua Nova, dedique mais atenção às suas necessidade e procure compreender que sonhos ficaram por realizar, o que o marcou e ainda hoje o condiciona, aquilo de que a sua criança interior precisa para sarar feridas antigas.

Dê tempo a si mesmo, saiba respeitar o seu ritmo sem exigir demasiado de si.

A Lua Cheia em Capricórnio, no final de junho, pode ter sido intensa e difícil de processar, trazendo limitações impostas pelo exterior e deixando-nos com uma ambivalência de sentimentos em relação ao que queremos e ao que podemos realmente fazer.

A Lua Nova em Caranguejo dá-nos, agora, a possibilidade de começar de novo, refazendo o nosso caminho de acordo com aquilo que temos neste momento e com as nossas capacidades atuais.

O contacto com a Água pode ser especialmente benéfico para restabelecer o seu equilíbrio e paz interior. Se puder, vá até à beira-mar ou junto de um lago mas, se não tiver essa possibilidade, um banho de imersão com sal grosso e ervas especiais, como alecrim, sálvia e alfazema, e uma vela acesa ao lado da banheira podem ajudar a trazer-lhe a paz interior de que precisa. Procure, acima de tudo, concentrar-se em si próprio e usar esse momento para refletir acerca daquilo que quer para si, do que lhe faz bem, do que alimenta a sua chama interior, a sua essência, a sua força.

A Lua Nova em Caranguejo também é favorável para a vida em família, uma vez que este é um dos signos do Zodíaco mais ligado aos seus. O contacto com os filhos e com os pais está privilegiado, sendo aconselhável dedicar-se de uma forma mais presente, através de momentos que, mesmo que sejam breves em termos de tempo, tenham significado e representem o chamado "tempo de qualidade" partilhado com quem se ama.

Outras atividades relacionadas com o cuidado do lar estão também em destaque, já que para Caranguejo a casa é o refúgio sagrado, o porto de abrigo onde se sente protegido e seguro. Cuide da decoração do seu lar, melhorando a sua organização, e aproveite a sua criatividade para trazer uma atmosfera mais alegre e equilibrada ao espaço onde vive.

No trabalho e em questões financeiras, a energia da Lua Nova em Caranguejo é benéfica para atividades relacionadas com crianças e com o ensino, assim como para trabalhos nos quais a imaginação e a criatividade desempenham um papel importante.

Aproveite a energia da Lua Nova em Caranguejo para:

- definir novos objetivos que o ajudem a realizar sonhos antigos;

- entrar em contacto com a sua criança interior, superando mágoas antigas e traumas;

- dedicar mais tempo a atividades que lhe tragam bem-estar e paz interior;

- dedicar-se mais a quem ama, ao seu par, à família próxima, fortalecendo os laços que vos unem;

- abordar o seu trabalho e os desafios que ele lhe apresenta de uma forma mais criativa e imaginativa;

- expressar-se através da arte ou de alguma atividade na qual a imaginação domine;

- entrar mais em contacto com a sua intuição, prestando atenção a sonhos e sinais que recebe;

- aceitar outros pontos de vista e procurar compreender aquilo que a vida lhe mostra;

- adaptar-se às situações de forma mais flexível e doce.

Esta Lua Nova influencia de maneira especial os signos Caranguejo, Capricórnio, Carneiro e Balança.

Caranguejo sentirá os seus efeitos com maior intensidade, uma vez que é regido pela Lua e que tanto o Sol como a Lua estão no seu signo. Pode ter, neste período, insónias, sentimentos de agitação e inquietação cuja causa não consegue compreender, saudades de alguém do passado ou, pelo contrário, uma maior sensação de firmeza no seu propósito e em relação ao caminho que está a percorrer na sua vida.

No caso de Capricórnio, esta Lua Nova irá incidir diretamente sobre a sua vida amorosa, o que faz com que um relacionamento possa enfrentar alguns desafios, que devem ser vistos como a oportunidade para superar dificuldades antigas e começar um novo capítulo, mais amoroso e com maior união.

Balança pode ter de lidar com algumas contrariedades relacionadas com a vida em família, que o obrigam a agir mais de acordo com a emoção e por um pouco de parte o seu sentido prático.

Para Carneiro, a Lua Nova em Caranguejo pode trazer desafios acrescidos na vida profissional, os quais irão ajudá-lo a definir melhor o rumo que está a seguir, aquilo que realmente faz sentido manter e aquilo que precisa de ser mudado.