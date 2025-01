No dia 06, a Lua continua o seu ciclo e entra na fase Crescente em Carneiro, chega em ótimo aspeto com Júpiter em Gémeos, impactando todos com a sua energia dinâmica, expansiva e assertiva. A Lua Crescente, que dura cerca de quatro ou cinco dias com maior influência, traz assertividade, movimento, oportunidades de crescimento e dinamismo, momento ideal para colocar planos e projetos em prática. Pode haver uma tensão positiva neste período, que nos impulsiona para a frente. Além de estar no signo de Carneiro, regido por Marte, signo de conquistas, esta fase Crescente chega acompanhada por Júpiter, o planeta mais benéfico do zodíaco. Somos guiados para o crescimento e desenvolvimento em direção às nossas metas pessoais e profissionais. Sem tensão, nada progride.

Todos sentirão a mudança de energias e o movimento desta fase lunar, cada um num setor específico da sua vida.

Carneiro

Carneiros serão os mais influenciados por esta fase lunar, que os incentiva a dar os primeiros passos ou a dar continuidade a um projeto, seja pessoal ou profissional. O período, que dura alguns dias, pode funcionar como um teste de “vai ou racha” para os seus objetivos. Procure não se deixar levar pela ansiedade e nervosismo.

Touro

Taurinos estarão mais introspectivos e voltados para a intimidade, seja emocional ou mental. Este é um bom momento para fazer um balanço da sua vida, testar alguns relacionamentos ou até mesmo planear um novo projeto.

Gémeos

Geminianos estarão mais focados na vida social e nas amizades. Este período pode estar ligado à continuação de um projeto, a um importante contacto comercial ou à negociação de uma nova parceria financeira que começou há alguns dias, durante a Lua Nova em Capricórnio.

Caranguejo

Caranguejos estarão mais dedicados às atividades de trabalho, que dão um passo à frente. Projetos profissionais podem ser colocados em prática, e até uma promoção reivindicada anteriormente pode ser aprovada.

Leão

Leoninos estarão mais otimistas e voltados para os seus projetos futuros. Este é um ótimo momento para planear ou realizar uma viagem internacional. Contactos com pessoas ou empresas estrangeiras ganham força, e uma nova filosofia de vida pode trazer mudanças à rotina.

Virgem

Virginianos estarão mais reflexivos e focados em estratégias para alcançar bons acordos financeiros. Uma nova parceria comercial pode ser negociada, trazendo oportunidades de ganhos. Aproveite para desfrutar da intimidade com os seus.

Balança

Balanças podem esperar um intenso movimento na vida social e uma aproximação de amigos. Este período traz dinamismo aos relacionamentos pessoais e profissionais, abrindo portas para bons acordos. Uma parceria comercial pode ser negociada e firmada em breve.

Escorpião

Escorpianos podem sentir mudanças na rotina, especialmente no trabalho. Este período curto pode apontar para a necessidade de organização ou para um novo projeto que pode ser aprovado. É um excelente momento para cuidar da saúde.

Sagitário

Sagitarianos estarão mais sociáveis e focados no prazer e no lazer. A alegria marca este período, trazendo boas novidades ao coração. Um romance pode avançar, e momentos agradáveis com os filhos estão favorecidos.

Capricórnio

Capricornianos estarão mais dedicados à família e às atividades domésticas. Este é um bom momento para iniciar ou dar continuidade a uma reforma em casa ou na empresa. Contudo, poderá sentir-se emocionalmente agitado. Se possível, aproveite para descansar.

Aquário

Aquarianos estarão mais ativos socialmente e próximos dos amigos. Novas amizades podem surgir, e contactos comerciais realizados recentemente podem ganhar força. Um contrato pode ser assinado neste período.

Peixes

Piscianos devem estar atentos a gastos desnecessários, pois este período pede organização e economia. Não se deixe levar pela ansiedade ou impulsividade, para evitar arrependimentos. Este é um excelente momento para fechar negócios ou acordos que envolvam o aumento da sua renda.