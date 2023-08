O verão já chegou e com ele vieram também as longas viagens de carro até ao destino de férias. Seja em família, casal ou sozinho, são vários os portugueses que, todos os anos, por volta desta altura, partem das suas cidades, no seu automóvel, rumo ao descanso e relaxamento. Porém, a falta de preparação prévia do veículo para viagens deste tipo pode acabar com a tranquilidade das férias mais cedo do que esperava.

A manutenção do carro antes de uma longa viagem é fundamental para verificar o estado do automóvel e equipá-lo para umas férias seguras e divertidas. Neste artigo, a Importrust, empresa de consultoria de importação automóvel, vai guiá-lo pelas várias etapas que deve percorrer para preparar o seu veículo antes de se fazer à estrada.

Bateria

As baterias contêm um ácido corrosivo que pode derramar se os cabos não estiverem bem conectados. Por essa razão, é muito importante certificar-se de que a bateria está bem ligada e livre de corrosão. Para tal, vai ter de abrir o capô do carro e inspecionar a bateria, que se encontra junto do motor. Caso note algum tipo de corrosão ou qualquer outro sinal de deterioração, deve limpar ou trocar a bateria. O melhor é pedir ajuda a um profissional, que dispõe das ferramentas necessárias para o efeito.

Tenha em atenção que a manutenção da bateria deve ser regular e não apenas precedentemente a uma viagem. É recomendável que a faça anualmente a partir do momento em que o automóvel tem mais de dois anos de uso.

Fluidos

É crucial averiguar os níveis dos vários fluidos presentes no seu carro, como o óleo do motor, o líquido do limpa para-brisas e de arrefecimento do motor ou anticongelante. Certifique-se de que os níveis destes fluidos estão todos conforme o recomendado e adequado, e encha aqueles que precisam com a quantidade necessária.

Se a próxima troca de óleo está para breve, não espere pelo momento e faça a mudança antes da viagem, porque uma mulher ou homem prevenido, vale por dois. Além disso, tenha em conta que, mesmo que o nível do líquido de arrefecimento esteja num bom nível, confirme se não contém partículas a flutuar ou se está de uma cor diferente. Nunca nos lembramos de metade destes todos, mas podem significar que não ficamos à berma da estrada a caminho do Algarve.

Qualquer um destes componentes pode ser aferido facilmente por si. Contudo, se não está familiarizado com algum deles, a sugestão é sempre pedir ajuda a um mecânico.

Luzes e equipamento elétrico

Assegure-se de que todas as luzes do carro, internas e externas, acendem. Caso note que alguma delas está fundida, troque-a assim que possível.

Quanto aos limpa para-brisas, averigue se limpam bem os vidros e removem praticamente toda a água, e se não deixam marcas. Especialistas recomendam, normalmente, mudar este item a cada seis meses.

Outros elementos que devem estar a funcionar devidamente são a buzina, que deve soar alto, e o sistema de ar condicionado, especialmente no verão.

Travões

Qualquer tipo de ruído anormal que advenha dos travões do seu automóvel deve ser levado em conta e inspecionado. Sons estranhos, como um guincho, por exemplo, podem indicar desgaste nas pastilhas do travão. Adicionalmente, se, ao pisar o travão, este parecer esponjoso, o nível do líquido de travões pode estar em baixo e deve ser enchido. Em qualquer um dos casos, leve o seu veículo a um especialista.

Pneus

Sabia que a pressão dos pneus influencia o seu consumo de combustível? Quanto mais baixa for a pressão dos pneus, mais vai custar movimentar o carro. Consequentemente, é feito um maior esforço pelo automóvel e o gasto de combustível aumenta. Enquanto frios, confirme se a pressão dos pneus está calibrada e o seu estado. Não se esqueça de verificar também o pneu sobressalente, que vai dar jeito se for necessário utilizá-lo. Não hesite em contactar o seu mecânico para ajudá-lo nesta situação.

As férias são o período pelo qual todos esperamos ansiosamente e não devem ser interrompidas pela indevida preparação do seu veículo. A manutenção do seu carro deve ser efetuada regularmente e torna-se ainda mais importante antes de uma longa viagem, seja nas férias ou em qualquer outra altura do ano. Evite problemas, seja um condutor responsável e um proprietário consciente. Se seguir todos os passos indicados, a tranquilidade e paz que merece estão asseguradas, bem como umas férias memoráveis.