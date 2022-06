Tem filhos pequenos? Então sabe, com certeza, o difícil que é manter a casa limpa e arrumada - os quartos deles parecem ter sido invadidos por pequenas mãos desorganizadas e a sala dificilmente se encontra sem vestígios de migalhas do pão e das bolachas que eles vão petiscando ao longo do dia. No entanto, a Loja do Condomínio deixa uma boa notícia: a situação pode inverter-se. Para isso, só tem de envolver, desde cedo, os seus filhos na organização e na limpeza do lar. Como?

Tarefas para todas as idades

Os pediatras e os especialistas na área do desenvolvimento infantil são unânimes na opinião de que o envolvimento dos mais novos no cuidado com o lar é essencial não só para a organização do mesmo, mas também para o desenvolvimento motor e para a conquista de responsabilidade das crianças. Por isso, os pais devem estabelecer desde cedo as tarefas que os seus filhos têm de desempenhar – as quais podem ser fixas, ou escalonadas, no caso de existência de irmãos.

E se pensa que o seu filho de dois anos ainda é muito pequeno para ter tarefas domésticas, então saiba que esta é precisamente a idade certa para lhe começar a incutir estas responsabilidades. Entre os dois e os três anos, as crianças podem apresentar alguma resistência (normal) ao desempenho de atividades domésticas. No entanto, estão na idade certa para começar a arrumar os brinquedos depois de os usarem, para colocar para lavar a roupa suja, para levantar o seu prato da mesa e para alimentar os animais de estimação. Pequenos passos que darão frutos bastante proveitosos!

Aos quatro e cinco anos, é altura de solicitar a ajuda das crianças para pôr a mesa, para arrumar as compras do supermercado, para guardar a sua roupa nos armários e para fazer as suas camas (e, neste ponto, não desespere caso a cama fique mal feita. Acredite que, com a prática, o processo vai ficando afinado!).

Dos seis aos dez anos, as crianças já estão prontas para tarefas mais complexas. Já podem ajudar a confecionar as refeições, a secar a loiça, a aspirar a casa, a dobrar a roupa lavada e a limpar o pó dos móveis.

A partir dos 11 anos, é chegada a altura de aumentar o nível de responsabilidade. Assim, as crianças podem trocar a roupa das camas, colocar o lixo a rua, lavar as casas de banho e até preparar o lanche que vão levar para a escola no dia seguinte.

Os adolescentes com mais de 12 anos já estão aptos para ser verdadeiros parceiros dos pais, ajudando a tomar conta dos irmãos, a fazer compras num estabelecimento do bairro ou a assumir outros recados de maior responsabilidade.

Como pode ver, o pequeno condómino que partilha o espaço consigo pode ser o seu braço direito na gestão doméstica do lar. E - com tempo, paciência e alguma sorte - há-de chegar o dia em que a casa está sempre (mais) organizada e em que até pode chegar do trabalho e encontrar o jantar feito!