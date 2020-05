Num período em que as pessoas estão absorvidas com a pandemia gerada pelo novo coronavírus, a adoção de animais vai ficando para segundo plano, com eventos de cariz solidário nesta área a serem cancelados para se cumprir com as regras do isolamento social.

Andy, como se apresenta no Instagram, é um funcionário de um abrigo de animais e viveu em primeira mão o sofrimento de muitos animais, além da falta de cobertura noticiosa sobre o tema.

Para ajudar nesta causa, Andy criou o Pobuddi , um site onde as pessoas podem comprar merchandising de animais transformados em celebridades. Mas há mais: envie uma fotografia do seu amigo de quatro patas, escolha uma personagem ou pessoa famosa e verá o resultado final em sua casa, com envios para o mundo inteiro a partir de 2,99 dólares, cerca de 2,80 euros.

