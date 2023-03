Reuben Mattus foi responsável por desenvolver a receita dos famosos gelados, mas foi Rose Mattus quem criou o império Häagen-Dazs durante a década de 1960 em Nova Iorque, impulsionando a marca e os seus franchisings.

No dia 8 de março, e como de homenagear esta mulher de negócios, a marca decidiu assinalar esta data com diversas ações que vão estar a decorrer pelo mundo fora. Uma delas passa por distribuir gratuitamente bolas de gelado do seu sabor preferido - o Vanilla - em mais de 100 lojas. Em Lisboa, os fãs da marca vão poder provar este sabor em quatro espaços - Amoreiras, Cascais Shopping, Vasco da Gama e no El Corte Inglés -, e no Porto, no Mar Shopping e no El Corte Inglés de Gaia.

Para além disso e como forma de homenagear o legado de Rose Mattus, a marca decidiu assinalar este dia com o lançamento do 'The Rose Project' uma iniciativa que tem como objetivo celebrar o poder feminino. Tanto podem ser mulheres que impactaram positivamente a sociedade como projetos no feminino que merecem reconhecimento.

assim vão ser selecionadas 50 candidatas, sendo que no final serão premiadas cinco figuras "que não se detêm" e a quem vai ser atribuída uma bolsa de 100 mil dólares de forma a darem continuidade ao seus projetos ou doarem a uma causa que as apaixone.

As candidaturas podem ser submetidas online.

Alternativamente, pode também comentar nas redes sociais da Häagen-Dazs, que celebra a campanha do Dia Internacional da Mulher de 2023, marcando a mulher que gostaria de nomear e uma breve descrição do porquê, sempre acompanhada com o hashtag #RoseProject.