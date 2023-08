Neste artigo, apresentamos algumas soluções que o podem ajudar a aliviar os encargos com o seu crédito automóvel e a ganhar uma nova folga financeira.

Reduza os encargos do crédito automóvel através da renegociação do contrato

Embora a renegociação do crédito automóvel não seja um assunto comum, a verdade é que pode tentar entrar em acordo com a instituição de crédito para obter outras condições de financiamento. Antes de partir para um processo de negociação, saiba que a margem é maior quando o valor da garantia é mais elevado (valor do automóvel). Caso o valor da garantia seja baixo, o banco pode colocar vários entraves a alterar as suas condições de financiamento.

Mas, afinal, o que é que pode renegociar num crédito automóvel para reduzir os seus encargos? Existem três condições que oferecem “vantagens” diferentes. Uma aumenta a sua folga financeira, outra oferece-lhe mais estabilidade e a última pode reduzir os custos associados ao seu crédito.

A primeira opção passa por reduzir o valor da sua prestação mensal através do aumento do prazo do seu contrato. Tenha em conta que o prazo máximo do crédito automóvel é de dez anos. Por isso, apenas tem esta hipótese se a maturidade do seu contrato de crédito for menor. Contudo, embora esta solução baixe a sua prestação mensal, os juros totais vão aumentar.

Como segunda opção, pode tentar alterar a modalidade de juros do seu crédito. Se tem um crédito automóvel associado a uma taxa variável, e não quer ter de lidar com a subida dos juros, pode tentar alterar o seu crédito para uma taxa fixa, ficando o valor da sua prestação inalterável até ao final do contrato.

A última solução destina-se a quem tem um seguro associado ao seu crédito automóvel como, por exemplo, um seguro de vida. Neste caso, pode tentar negociar o valor desta apólice, obtendo uma poupança anual significativa, consoante a redução que conseguir.

Pondere amortizar o seu crédito automóvel

Se tem uma poupança e pretende ganhar uma folga financeira, pondere utilizar parte desse valor para amortizar o seu crédito automóvel. Lembre-se que tem a possibilidade de amortizar o seu crédito de forma parcial ou na totalidade.

Regra geral, a amortização de um crédito pessoal é uma boa opção, uma vez que este tipo de financiamento tem uma taxa de juro mais elevada em comparação com um crédito habitação ou hipotecário. E se tiver um crédito habitação, o seu foco deve passar por amortizar primeiro o seu crédito automóvel.

Ao amortizar o seu crédito automóvel de forma parcial, tem duas opções que lhe permitem poupar. A primeira passa por reduzir o valor da sua prestação mensal, obtendo uma poupança imediata. Já a segunda permite-lhe encurtar o prazo do contrato, gerando uma poupança a longo prazo. Independentemente da sua escolha, ambas as soluções vão reduzir o capital em dívida e os juros totais associados ao seu contrato.

Mas, atenção. Há fatores a ter em conta antes de amortizar um crédito automóvel, como o dever de notificar a instituição de crédito com pelo menos 30 dias de antecedência. Depois, tenha em conta os custos de amortizar o seu crédito. Sim, se tiver uma taxa fixa vai ter de pagar uma comissão de reembolso antecipado, que pode ser no máximo de:

- 0,5% do valor da amortização, caso falte mais de um ano para o final do contrato;

- 0,25% do capital amortizado, se faltar apenas um ano ou menos para o final do seu contrato.

Cada instituição de crédito define a comissão de reembolso antecipado a aplicar. No entanto, nunca pode ultrapassar os limites máximos indicados.

Outras soluções para aumentar a sua folga financeira se tiver mais do que um crédito

Uma das soluções que pode ponderar se tiver, no mínimo, dois créditos ao consumo, é a possibilidade de contratar um crédito consolidado e passar a pagar apenas uma prestação por todos os financiamentos. A taxa de juro aplicada é, por norma, mais baixa, em comparação com outros créditos ao consumo. O que, na prática, permite a muitos clientes reduzirem os encargos com os seus créditos até 60%.

No entanto, esta pode ser uma má opção caso esteja prestes a liquidar algum dos financiamentos. Se não for o caso, pode reduzir os seus encargos com créditos e ter uma poupança indireta no seu crédito automóvel.

Por fim, se tiver um crédito habitação por liquidar ou um imóvel sem ónus pode tentar obter um crédito multiopções, que lhe permite obter um financiamento extra para saldar o seu crédito automóvel. Este crédito implica uma segunda hipoteca ao imóvel, mas tem as suas vantagens em comparação a contratar um novo crédito ao consumo, dado as suas taxas de juro reduzidas.

Se a sua finalidade for liquidar o seu crédito automóvel, tem a possibilidade de conseguir este financiamento, desde que o seu LTV seja igual ou inferior a 80% e a sua taxa de esforço não ultrapasse os 50%, contabilizando todas as suas prestações de crédito, incluindo a do multiopções.