"O setor da comunicação é maioritariamente composto por mulheres, mas os lugares de topo continuam a ser ocupados por homens.", comenta, em comunicado, Deborah Gray, fundadora e Managing Director da Canela, a agência de relações públicas, com presença em Portugal e Espanha, responsável pela iniciativa que faz com que hoje, Dia Internacional da Mulher, agências de todo o mundo parem total ou parcialmente em prol da igualdade de género. As empresas ainda irão doar horas pro bono a ONGs relacionadas com o empoderamento feminino ao longo do ano.

Este é o segundo ano consecutivo em que a Canela realiza esta campanha para reivindicar o papel da mulher na comunicação e na sociedade. No ano passado, a iniciativa angariou 320 horas com a ajuda da agência espanhola About PR - que foram dedicadas aos projetos Inspiring Girls, Coachability e Teta & teta.

Este ano, mais 21 agências de 19 países juntaram-se à inciativa. Em Portugal, para além da Canela, aderiram à campanha a Ellephant Comunicação, a NEI, a LikeBrands e a Omertà PR & Influence.

Porque urge mudar?

Segundo dados partilhados pela Canela, apenas 6% das empresas em Portugal têm mulheres como CEO e a diferença salarial entre homens e mulheres encontra-se nos 16,7%. Do ponto de vista dos meios de comunicação social, as mulheres são 21% menos citadas em espaços nobres dos meios de comunicação, em comparação com os homens.

"O Dia Internacional da Mulher é 'celebrado' há quase 50 anos, desde 1975. Apesar do tempo decorrido, é evidente que os desafios persistem, tal como se reflete nos atuais índices de desigualdade.", partilha Deborah Gray.

Duas fases para uma verdadeira mudança

Esta sexta-feira, dia 8 de março, quem enviar email para alguma das agências participantes receberá uma resposta automática que explica as razões desta iniciativa. É deste modo que as agências, ao encerrarem total ou parcialmente, procuram gerar um impacto visível e sensibilizar para a necessidade de uma mudança urgente. Esta é a primeira fase da campanha.

Na segunda fase, as empresas doarão horas pro bono a organizações que trabalham para o empoderamento das mulheres. No caso da Canela, serão doadas 8 horas por colaborador, num total de 240 em Espanha e 56 em Portugal. Desta forma, o objetivo é converter a ação num apoio tangível e a longo prazo a causas que lutam pela igualdade.

"Queremos usar o nosso conhecimento, a nossa experiência e o nosso tempo para fazer a diferença. É por isso que esta campanha não é uma ação de um dia, mas um compromisso permanente com a igualdade”, explica Deborah.

No total, a campanha angariou 1.928 horas que reverterão a favor das seguintes ONGs: Inspiring Girls, SOMA Surf, Mulheres à Obra, Casa de Santo António, Associação de Mulheres contra a Violência, Fundación Madrina, Cicla, Tara For Women, Young Women's Trust, TechGirlz, 4Voices, SIG Spain, 18Twenty8, Asia-Japan Women's Resource Center, Suprarecicla, Women in PR, TPM - Todas Para o Mar, I Can Be, FemTechLab, Rodzice dla Klimatu, Crucesxrosas, e Lar Mei Mei.

Um movimento global pela igualdade

A campanha "Stop Working for Change" apela à ação para o setor da comunicação e conta com a participação de agências em Portugal, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, África do Sul, Japão, Equador, Chile, Uruguai, Paraguai, Costa Rica, Nicarágua, República Dominicana, El Salvador, Belize, França, Alemanha, Brasil e Polónia.

Também a Associação Portuguesa das Empresas de Conselho em Comunicação e Relações Públicas (APECOM) se juntou ao movimento, bem como a Unicorn Workspaces, que doará horas de salas de reunião e a empresa B Corp Phenix, que fará voluntariado numa ONG com quem já tem relação, avança o comunicado.

Pode ficar a saber mais sobre a campanha aqui.