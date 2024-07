Uma vista deslumbrante sobre o Tejo, a Ponte 25 de Abril e o Cristo-Rei e um complexo integrado por dois edifícios interligados na Avenida Brasília, representava uma viragem nos investimentos turísticos, marcando assim a estreia do Grupo SANA fora das unidades hoteleiras.

Passados sete anos, o SUD Lisboa encontra-se entre os melhores destinos nos roteiros da cidade de Lisboa e internacional, continuando a apostar na oferta de serviços de qualidade aliando à sua capacidade de inovação.

É um espaço eclético e multifacetado e o perfil dos clientes com um público diversificado cujo segmento vai desde o corporativo, diplomático, trendsetters, grupos de amigos e famílias.

Desde a sua gastronomia, à organização de eventos no posicionamento "high end" e um entretenimento de excelência, o SUD é o espaço versátil que continua a proporcionar experiências inesquecíveis num ambiente contemporâneo, elegante e cosmopolita onde nos sentimos junto ao Tejo, ligados ao mundo.

"O balanço ao longo destes sete anos tem sido muito positivo. O mercado de luxo tem dado um salto qualitativo em Portugal, que ombreia o que de melhor existe no exterior", explica Salomé Gorgiladze, administradora do SUD Lisboa. "O Grupo SANA criou um conceito de qualidade e de referência internacional. Existem espaços similares em Saint-Tropez, Marbella e em diversas partes do mundo, porém, fomos ainda mais além no conceito do SUD Lisboa. Reunimos na capital, o melhor do que havia em cada espaço. Temos sido a primeira escolha de clientes nacionais e internacionais, que reconhecem o nosso produto premium e apaixonante, e isso, não nos poderia deixar mais satisfeitos", acrescenta a administradora que acredita que o SUD Lisboa é mais do que uma marca e sim um estilo de vida.

"Estes sete anos de atividade têm demonstrado que a nossa visão estava correta", afirma Salomé . "Verificamos um crescimento exponencial e continuamos a apostar na oferta diferenciadora, com especial atenção às tendências do mercado, desenvolvendo todo um trabalho para oferecer produtos, serviços exclusivos e surpreendentes aos nossos clientes"

Para assinalar esta ocasião, o SUD Lisboa apresenta sete experiências únicas nos diferentes conceitos criados pela marca, convidando a vivenciar as sugestões gastronómicas de inspiração mediterrânica da autoria do Chef Executivo Patrick Lefeuvre, sem deixar enaltecer as raízes lusitanas. A cataplana 7 Mares e a Salada de Sapateira, Citrinos, Pickles de Pepino e Pimenta Rosa são as novidades a degustar este fim de semana.

O SUD Lisboa Terrazza, o espaço gastronómico e diversificado para cada momento do dia com bar, esplanada e uma piscina no “rooftop”, proporciona experiências lifestyle a qualquer hora do dia e, que se estende para a noite com música ao vivo e DJ residentes.

O restaurante do SUD Lisboa Terrazza disponibiliza ainda, de segunda a sexta-feira, sugestões de pratos aos almoços como o Bacalhau com Grão de Bico, Ovo e Azeitonas; Pluma de Porco Preto e Migas de Espargos Verdes; Tornedó Charolês, Cremoso de Trufa, Presunto e Ovo; Polvo Grelhado e Estufadinho de Feijão Branco.

Já o SUD Pool Lounge, o espaço trendy e descontraído com uma vista soberba sobre o Tejo, promete o melhor verão da capital com o acesso à piscina infinita de água salgada com o programa “Pool Experience”.

É o spot ideal para quem gosta de ouvir boa música antes ou depois do jantar, acompanhado por snacks e, que lançou este mês, uma nova carta de cocktails de assinatura desenvolvida pela equipa de Bar. Inspirada numa viagem pelos sabores do mundo, a carta alia o sentimento humano à missão da sustentabilidade e preservação ambiental, destacando-se os seguintes Jalapeño e Coentros, Sumo Lima e Espuma Abacaxi.

O SUD Lisboa Hall, que se evidencia pelo conceito de eventos privados, tem acolhido o lançamento de marcas premium de diversos setores e de outros grandes eventos corporativos. É também o espaço perfeito para a celebração de eventos sociais e casamentos.

O entretenimento continua a fazer parte do ADN, oferecendo uma animação diária e diferenciada para proporcionar momentos únicos e memoráveis com a presença de músicos, performers, DJs e cantores residentes.