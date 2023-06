Sabe qual é o jogo de tabuleiro que já vendeu 40 milhões de cópias? Abre-nos a porta a infindáveis horas de diversão

Era uma vez um rapazinho que sonhava frente a um jogo de tabuleiro. O pequeno nascera em 1952 numa cidade alemã rodeada de bosques. Na década de 1960, enquanto entretinha os dias com jogos de tabuleiro, Klaus Teuber não poderia adivinhar que três décadas volvidas, faria do seu hobby, o de imaginar novos jogos de tabuleiro, um sucesso quase sem precedentes.

Em 1995, Teuber, dentista de profissão, apresentou aquele que é tido como um dos jogos de tabuleiro modernos mais populares e influentes e chamou-lhe originalmente Os Descobridores de Catan. Klaus Teuber trabalhara no projeto de jogo ao longo de quatro anos, testara-o em família ao envolver os filhos e a mulher, escreveu e reescreveu o enredo. O desejo de Klaus era o de criar um jogo com mais cooperação e menos competição direta entre os jogadores. Na primeira apresentação pública, numa feira de jogos de tabuleiro, Catan vendeu cinco mil cópias. Teuber acabaria por arrecadar quatro prémios Spiel des Jahres (um deles distinguiu Catan), o mais emblemático galardão dos jogos de tabuleiro, atribuído por um júri alemão. Até ao presente, Catan vendeu mais de 40 milhões de cópias, teve tradução para mais de 40 idiomas e conta acima de 40 expansões e edições especiais.

Catan – O jogo nasceu como uma ilha ficcionada, com os seus territórios e recursos e, nela, a possibilidade de nos envolver, enquanto jogadores, no desafio de prosperarmos naquele território. Vejamos como.

Um jogo simples, mas com infinitas possibilidades de se recriar

Como em muito daquilo que está fadado a perdurar, as virtudes de Catan estão na sua própria estrutura. O jogo ensina-nos que há mais vida sobre um tabuleiro do que lançar dados e andar em círculos. Os princípios do jogo são simples, o objetivo está bem delimitado, a história tem a capacidade de envolver de três a quatro jogadores a partir dos dez anos, impelindo-os a negociar constantemente com os restantes oponentes. A própria configuração do tabuleiro de jogo, em forma de colmeia, muda a cada nova partida e, importante, o jogo foi pensado para durar entre uma a duas horas. Em poucas palavras, não há em Catan margem para a monotonia, nem vencedores antecipados, a emoção vive-se até aos últimos segundos de cada partida.

créditos: Devir

Passo a passo, vejamos, brevemente, porque é que os atributos de Catan o deixam no pódio dos jogos de tabuleiro há perto de três décadas.

Como em todos os jogos, há um objetivo bem definido e, com ele, a glória de vencer a partida. Para isto há que ser o primeiro a acumular os dez pontos de vitória. É na conquista destes pontos que está toda a emoção de Catan. Os pontos são ganhos construindo aldeias, cidades e estradas (o jogador começa com duas estradas e duas aldeias) e negociando com outros jogadores. Estes, assumem o papel de exploradores, cada um tentando construir e desenvolver propriedades enquanto negocia e adquire recursos.

O tabuleiro de Catan ajuda a explicar muito do sucesso do jogo, ao compor-se de hexágonos que representam diferentes tipos de territórios (Floresta, Colina, Pasto, lavoura, Montanha e Deserto). Cada hexágono, colocado no tabuleiro de forma aleatória, produz um tipo específico de recurso e os jogadores podem colher os recursos quando lançam os dados no início de cada ronda. Importante neste contexto é a componente negociação. Sem esta, não há crescimento de impérios em Catan. Tal como na vida, saber negociar neste mundo de fantasia é um caminho para vencer.

Em síntese, cada jogo depende da combinação da disposição dos hexágonos, das vilas, cidades e estradas e dos jogadores. Isto sem desmerecer uma personagem que pode mudar o rumo do jogo, o Ladrão. Ao contrário de outros jogos de tabuleiro, em Catan os dados afetam muito pouco o resultado da partida. Esta, prende-se mais à soma das decisões da gestão dos recursos de cada jogador. No fundo, o jogador que melhor administrar os recursos que tem ao seu dispor será o vencedor da partida.

Muito mais do que um jogo de tabuleiro



Nas últimas décadas, Catan ganhou diferentes expansões (como Catan – Cidades e Cavaleiros) que vieram adicionar novos elementos ao jogo, como novos tipos de recursos, eventos aleatórios e novas maneiras de marcar pontos de vitória. No que respeita ao nosso país, até à data foram editadas cinco expansões em português: Catan 5 e 6 Jogadores, Navegantes, Cidades e Cavaleiros, Piratas e Exploradores, Mercadores e Bárbaros.

A popularidade de Catan transcendeu a dimensão jogo de tabuleiro, onde teve um papel marcante na evolução da forma de jogar. Em 1996, foi apresentado o jogo de cartas Os Descobridores de Catan, com dois spinoffs em anos subsequentes, entre eles Catan – o Duelo. Das cartas para os livros, em 2003, uma ficção histórica alemã verteu da veia criativa da autora Rebecca Gablé. O livro narra-nos a história de um grupo de marinheiros nórdicos que partem em busca da mítica ilha de Catan. Também o digital se tornou tributário de Catan, com o lançamento de jogos de vídeo para diferentes plataformas, como disso é exemplo Catan: The Computer Game, desenvolvido para PC. Em 2014, a curta-metragem intitulada The Lord of Catan, levou os atores Amy Acker e Fran Kranz para um argumento que os embrenhava num jogo cada vez mais intenso.

