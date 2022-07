Chegado o mês de agosto, ainda antes do merecido período de férias, há que cuidar de uma das etapas do ciclo anual do calendário escolar. Novo ano letivo é sinónimo de novos manuais escolares. De há uns anos a esta parte, a tarefa de adquirirmos os manuais escolares desenredou-se de muitas complicações, ao mesmo tempo que aliviou o orçamento mensal das famílias do peso da aquisição dos referidos manuais. Agora, todos os alunos do 1.º ao 12.º ano de escolas públicas e privadas, com contrato de associação, podem receber manuais escolares gratuitos, ao abrigo do programa de vouchers MEGA.

Um programa ao qual, tal como em anos anteriores, se associa a maior livraria online portuguesa, a WOOK, aliada do regresso às aulas.

Para que possamos organizar o nosso pedido de vouchers de acordo com o calendário de disponibilização dos mesmos, há que saber que, a partir do dia 2 de agosto, tem início a emissão de vouchers para os alunos do 1.º ciclo, 8.º ano e 11.º ano. Por seu turno, a partir de 9 de agosto, dá-se a emissão de vouchers para os alunos do 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º, 12.º anos, assim como para outras ofertas formativas.

Porque todos queremos encontrar nas nossas vidas plataformas online facilitadoras, há que sublinhar que a adesão aos vouchers MEGA é muito simples. Ao encarregado de educação basta aceder aqui para proceder ao registo na plataforma MEGA. Feito o registo, a informação a fornecer para descarregar os vouchers é elementar, não mais do que o NIF do encarregado de educação (a autenticação faz-se com a password do Portal das Finanças).

Manuais escolares gratuitos em quatro passos: 1. Fazer o registo no site Manuais Escolares; 2. Recolher os vouchers que recebe no e-mail; 3. Inserir os códigos MEGA na app MEGA WOOK; 4. Selecionar a modalidade de entrega/recolha e o local. Para obter todas as respostas clique aqui.

Depois, basta aguardar pelo e-mail que confirma a disponibilização dos vouchers. O encarregado de educação não precisa de saber quais os livros do educando, bastando-lhe resgatar os vouchers, pois a WOOK tratará do resto. Em posse dos vouchers, estamos habilitados a levantar os manuais escolares nas livrarias aderentes ao programa MEGA (como a WOOK), no caso de livros novos; ou nas escolas onde as crianças e jovens estão inscritos, no caso de livros reutilizados.

Uma tarefa que a app MEGA WOOK vem simplificar, ao disponibilizar formas rápidas e seguras de inserção dos códigos MEGA. Ao encarregado de educação, basta-lhe escolher uma de três funcionalidades: QR Code do voucher, upload de ficheiros em formato pdf, ou digitar os códigos MEGA diretamente na aplicação.

Depois, há que definir a morada e o tipo de envio que pretende para os manuais escolares, por exemplo, em casa ou no trabalho, ou escolher um ponto de recolha.

O regresso às aulas com a WOOK não fica por aqui, porque a livraria online oferece os portes de envio, 5% de desconto nos cadernos de atividades e 20% nos livros de apoio

Ainda no site da WOOK encontramos todas as respostas para a utilização dos vouchers MEGA, assim como um guia completo para o novo ano letivo e que inclui informação sobre o calendário escolar 2022/2023, métodos de estudo, alimentação saudável e motivação para enfrentar com um sorriso o regresso às aulas.

Caso para dizermos: “era mesmo disto que estava a precisar”.