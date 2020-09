No meio de tantas alterações, e sem saber ao certo em que moldes se vai desenrolar o novo ano letivo - As aulas são presenciais? Vai haver aulas online para todas as disciplinas? O meu filho vai ter de ir à escola quantas vezes por semana? - muitos pais poderão interrogar-se quanto à necessidade de adquirir material escolar novo.

Claro que será sempre preciso comprar cadernos novos, mas e o estojo? A mochila do ano passado, não aguenta mais uns tempos? Sabemos que é sempre positivo combater o desperdício, mas vivemos tempos emocionalmente desafiantes. E para as crianças e adolescentes, este “novo normal” pode ser extremamente disruptivo no seu desenvolvimento emocional. Por isso é tão importante não cortar com os hábitos do passado. E se o ano letivo anterior teve a sua dose de improviso, agora há tempo para planear, organizar, e criar as melhores condições de estudo em casa.

Este ano, além dos livros escolares, a WOOK dispõe agora de uma grande variedade de material escolar, de marcas de grande qualidade e adequado para todos os níveis de ensino. Pode assim completar a sua encomenda de forma simples e muito cómoda, e receber tudo em casa antes do início do ano letivo, sem mais preocupações. E ainda mais uma vantagem: com a sua compra recebe 10% de desconto em saldo em cartão.