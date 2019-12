Deixar de fumar, levar a sério a inscrição no ginásio, fazer aquela viagem tantas vezes adiada. Se estes itens fazem parte da sua lista de resoluções para 2020, acrescente mais um: descobrir ou desfrutar ainda mais do prazer da leitura. A Wook deixa-lhe uma lista de sugestões para o ajudar na escolha. Dê largas às suas preferências e faça dos livros os seus companheiros inseparáveis no novo ano.

Farto/a de olhar para a mesma decoração da sua casa, todos os dias? E se desse um toque de originalidade ao quarto, à sala, ou mesmo a toda a casa? Neste livro encontra 25 ideias criativas e simples, e que pode fazer você mesmo/a, acrescentando o seu toque pessoal. Todos os projetos são explicados passo a passo e não implicam grandes custos.

Um guia útil para quem está a iniciar o seu percurso profissional e ambiciona construir uma carreira. Entre mandamentos para a sobrevivência, reflexões, exemplos práticos e relatos de situações do dia a dia das empresas, de uma forma divertida e inspiradora, o leitor é convidado a fazer a mudança. Isto, sem se deixar devorar no meio da selva, é claro!

Um livro que faz falta na estante de qualquer cozinha, para recorrer sempre que há encontros de amigos ou almoços de família. São 30 receitas fáceis para petiscos e lanches, desde um saudável húmus a diversos molhos, passando por bolinhos de peixe, asas de frango e deliciosas almôndegas.

Respondendo a um anúncio de emprego para escrivão, Bartleby apresenta-se com um ar respeitável, algo não bate certo. Se de início se mostrava um empregado prestável, logo começa a recusar trabalho, dizendo apenas: "Preferia não o fazer." Assim começa a história de Bartleby, desafiando qualquer lógica, e o que começa por ser entendido como uma farsa, evolui para uma inexplicável tragédia.

Ficaria surpreendido com a quantidade de ensinamentos que podemos ir buscar ao mundo do desporto, aplicando-os às nossas vidas pessoais e profissionais. É disso mesmo que trata este livro, que revela as 11 chaves da motivação, do sucesso e da liderança vistas a partir dos melhores treinadores do mundo — do autoconhecimento à comunicação, da capacidade de planificação à força mental.

Numa quinta do Illinois, nos anos 1920, um homem é morto e há dois rapazes que terminam irremediavelmente uma amizade. O narrador reconstrói os eventos e revela os remorsos de uma vida inteira, tanto das crianças como dos seus pais. Maxwell, que foi editor de ficção da revista The New Yorker, cria aqui um clássico luminoso sobre o amor e a perda. Um pequeno romance perfeito, nas palavras do Washington Post Book World.

Figura central dos Xutos & Pontapés, o nome de Zé Pedro é indissociável da história do rock nacional. A vida do carismático guitarrista, bem como a sua rebeldia muito própria, é celebrada nesta biografia pela mão do jornalista André Rito. Amigos e familiares recordam o percurso de Zé Pedro, desde os primeiros concertos à consagração dos Xutos, passando pelas dificuldades pessoais, o afastamento e reaproximação da banda e o famoso bar Johnny Guitar.

O ex-funcionário da CIA e da NSA surpreendeu o mundo em 2013 quando divulgou alguns dos segredos mais bem guardados dos serviços secretos americanos. Snowden revela neste livro a crise de consciência que o assolou e as razões que o levaram a denunciar o sistema de vigilância massiva que ajudou a montar, expondo a colaboração entre a espionagem e as grandes multinacionais da era digital.

Alem de génios na cozinha, os grandes chefs mundiais são, muitas vezes, personagens temperamentais, autênticos enfants terribles. Mas qual é na verdade a receita do seu sucesso? Trabalho árduo ou simples ousadia? Que caminhos e obstáculos tiveram de ultrapassar para chegar aonde chegaram? Numa série de entrevistas, o jornalista Nelson Marques revela o lado desconhecido de dez grandes chefs da cozinha internacional, os seus erros e lições de vida.

Sendo apaixonado pelos caminhos mais alternativos do Portugal profundo, o jornalista Miguel Judas partilha neste guia 200 percursos para descobrir a pé as paisagens mais incríveis do nosso país. Diz-se que o importante não é a chegada, mas o caminho que se faz — razão mais que suficiente para partir à descoberta das serras e montanhas, das planícies e rios, das ilhas, praias e cidades, mas também do património e das gentes deste Portugal tão diverso.

Baseado na história real de Lale Sokolov, que foi forçado a tatuar os números de prisioneiro nos braços dos seus companheiros em Auschwitz-Birkenau, este é um romance avassalador sobre um dos momentos mais negros da humanidade, o Holocausto. Na fila, à espera de ser tatuada, aterrorizada e a tremer, Lale depara-se com Gita — e assim começa uma história de amor e sobrevivência no meio dos horrores de um campo de concentração.

Eis uma autêntica enciclopédia do rock nacional para os amantes da música portuguesa. Desde os pioneiros dos anos 1960 à criatividade nos anos 1970 (Sheiks, Quarteto 1111, Sérgio Godinho, Banda do Casaco...), até à explosão da década de 1980 e maturidade artística dos anos 1990 (Rui Veloso, UHF, GNR, António Variações, Xutos & Pontapés...) é traçado o contexto histórico e a importância social e cultural da música rock portuguesa.