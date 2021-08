As aulas estão quase a começar! Mas antes de rever os colegas e iniciar mais um ano de estudo, há que preparar tudo para que o regresso seja feito sem grandes complicações.

Desde o material à compra dos manuais escolares, há muita coisa para tratar. Mas este ano, tudo vai correr sem complicações ou agitações.

Compre os livros e manuais escolares e material num único sítio

Para facilitar a compra dos tão necessários livros e manuais escolares, assim como o material que o seu filho vai necessitar para o início do ano letivo, faça tudo num único sítio.

A WOOK, livraria online portuguesa, pode ajudar nesta questão. Além de uma oferta diversificada em livros escolares, manuais escolares, materiais escolares, também proporciona uma compra facilitada com vouchers MEGA (vouchers disponibilizados pelo Governo para aquisição de manuais escolares gratuitos - programa de gratuitidade e reutilização de manuais escolares).

Para facilitar ainda mais o processo, a WOOK criou uma aplicação própria para o efeito: a MEGA WOOK (disponível em android e ios). As FAQS Vouchers MEGA esclarecem todas as dúvidas e simplifica o processo de encomenda destes livros escolares gratuitos.

Não sabe que livros comprar?

Na WOOK, a compra de livros escolares é extremamente simplificada para facilitar o processo de compra a todos os pais. Para tal, basta selecionar o ano escolar, a localidade e a escola, e a WOOK indica todos os livros por disciplina adotados que deverá comprar.

Na plataforma ainda encontra outras publicações de apoio escolar como guias de estudo e preparação para testes e exames.

Fique sempre a par do Plano Nacional de Leitura

Para estar sempre atento ao Plano Nacional de Leitura, a WOOK também agregou na mesma página as sugestões de leituras por idades.

Além disso, oferece 20% de desconto nos livros que fazem parte do PNL e que o seu filho vai precisar.

Neste regresso às aulas os portes são grátis e há descontos. Livros escolares com 5% de desconto e livros de apoio com 20% de desconto.

Pode também fazer o agendamento da sua entrega e o período de troca é alargado para os livros escolares comprados (exclui Vouchers MEGA).

Recupere o IVA

As encomendas de livros efetuadas na WOOK estão abrangidas pelo programa IVAUCHER. Até 31 de agosto, não se esqueça de pedir fatura com o seu NIF em todas as compras efetuadas para recuperar 100% do IVA.