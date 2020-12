A Alemanha estendeu até o dia 20 de dezembro o confinamento parcial, que permite o funcionamento de lojas e escolas, mas estabelece o encerramento de bares, restaurantes e áreas de lazer. Para protestar contra esta nova restrição e tentar sobreviver, um restaurante italiano de Frankfurt está a preencher as suas mesas com pandas de peluche, sendo decretado a “pandamia”.

Esta ocupação, com cem pandas de peluche, serve para “devolver um pouco de vida” ao estabelecimento, explicou o gerente Guiseppe Fichera à agência de notícias Reuters.

Porém, esta ação criativa não é apenas um “protesto silencioso”, nem uma 'jogada' de marketing, como disse Fichera.

No Instagram, a conta do Pino anunciou que o público poderá comprar os peluches, que medem 100 centímetros, por 150€. Com o brinquedo, levam ainda uma t-shirt do restaurante personalizada, um vale de 25€ e ainda uma reserva para a reabertura.

O restaurante manterá as luzes ligadas durante o confinamento parcial para que os cidadãos locais possam apreciar este cenário divertido.

Veja algumas das fotos divertidas desta ação