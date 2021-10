Numa escala global, a média do consumo de carne per capita aumentou aproximadamente 20kg desde 1961, sendo que uma pessoa em média consumiu por volta de 43kg de carne em 2014, segundo dados da ONU.

Europeus e norte-americanos consumiram consideravelmente mais do que este valor, com uma média de quase 80kg.

Entre os países com dados disponíveis, a Espanha e a Áustria registaram a maior média de consumo de carne na Europa continental com 94.04kg e 90.87kg respetivamente.

Em Portugal, os números estão bastante próximos dos valores destes países, uma vez que o consumo anual de carne por pessoa é de 88,35kg.

Luis Ferreirim, da Greenpeace Espanha, disse à Euronews que as estatísticas mostram que “a agricultura europeia está a caminhar em direção a um modelo destrutivo”.

“O mais preocupante é que este modelo está a ser financiado com o nosso dinheiro através da Política Agrícola Comum (PAC)”, acrescentou.

Ferreirim também salientou que o setor agrícola em Espanha apresenta produtos de origem animal “excessivamente baratos, fazendo com que as pessoas recorram a comida que não é saudável involuntariamente”.

Segundo a Greenpeace, mais de 70% do terreno agrícola da UE é usado para produzir alimento para animais de pecuária, em vez de o ser para consumo humano direto.

Entre os países com menor média de consumo de carne estão a Bósnia e Herzegovina (32.21kg), o Azerbaijão (31.1kg), e, com o número mais baixo, a Geórgia (27.89kg).

Os países de leste apresentam um menor consumo de carne por pessoa, comparado com os do ocidente, o que pode ser atribuído ao rendimento médio.

Um cidadão romeno consome quase metade da quantidade de carne que um espanhol consome num ano (49.4kg).

Em França, a média anual do consumo de carne per capita diminuiu consistentemente desde 2008 (91.02kg por pessoa) até 2013 (86.76kg).

Já no Reino Unido o consumo anual de carne, nos últimos anos, tem variado, mantendo-se por volta de 10kg a mais do que a média anual no final dos anos 80 e início dos anos 90.

* Artigo em colaboração com a Associação Vegetariana Portuguesa