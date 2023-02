“House of Y2K” é o novo espaço pop-up interativo que a Klarna, serviço de banca de retalho, pagamentos e compras a nível global, acaba de inaugurar naquele que é considerado um dos melhores sítios para fazer compras em território norte-americano: a icónica Melrose Avenue, em Los Angeles.

Todos aqueles que entrarem no número 8070 da Melrose Avenue vão fazer uma viagem pelo tempo onde vão ter a possibilidade de perceber como é que o setor das compras tem vindo a evoluir desde o início dos anos 2000 até agora. Ao longo de diferentes pisos e experiências únicas, a Klarna pretende mostrar que comprar online não tem de ser uma dor de cabeça, muito pelo contrário.

Pagamentos flexíveis, compras através de vídeo, uma ferramenta de pesquisa que compara preços de produtos em milhares de retalhistas para encontrar o melhor preço são alguns dos destaques disponibilizados na sua app que promote facilitar todo este processo e torná-lo o mais smoooth possível para os consumidores. E para o ajudar nesta tarefa aliou-se a Paris Hilton, considerada um dos ícones desta época, e que é o rosto da campanha global cujo slogan - 'That’s Smoooth’ - é uma adaptação da sua icónica frase 'That's hot', em resposta aos pagamentos flexíveis e aos recursos da sua app de compras.

“Os anos 2000 foram um momento tão especial na cultura pop e é incrível que tantas das tendências da moda icónicas estejam de volta ao mainstream”, afirma Paris Hilton, CEO da 11:11 Media, em comunicado. “Estou entusiasmada para que os fãs visitem a “House of Y2K” para celebrarem essas tendências e terem a possibilidade de experienciar o quão longe chegou o processo de fazer compras ao longo das últimas duas décadas, graças a novas tecnologias e produtos como os da Klarna. Além de que também poderei trazer os meus objetos pessoais favoritos - alguns dos quais não são vistos há muitos anos!”

Nos três pisos deste espaço, que junta o melhor da tecnologia, moda e beleza, os visitantes vão deparar-se com diferentes zonas onde vão poder viver experiências únicas. O Tunel Tecnológico de Terror, que pretende ser um reflexo do " terror dos primórdios das compras online", tem como elemento central um jogo de arcade Claw Grabber que pretende mostar ao visitantes "o quão difícil era “agarrar" o melhor negócio em comparação com os dias de hoje".

créditos: Klarna

A Instalação de Moda funciona vai funcionar como uma espécie de showroom onde os visitantes vão poder ver, ao vivo e a cores, alguns dos looks e acessórios mais icónicos usados pela socialite e empresária ao longo dos últimos 20 anos. Já na Instalação de Beleza vai ter à sua disposição um maquilhador profissional que a vai ajudar a recriar alguns dos looks de maquilhagem mais marcantes dos anos 2000, como é o caso dos lábios com brilho, sombras coloridas ou joias faciais. Se é fã de brilhantes, não deve deixar de passar pela Estação Tecnológica ‘Bling’ onde poderá "transformar os seus objetos pessoais através de um design brilhante à sua escolha."

Como forma de celebrar o melhor da era Y2K - sendo que algumas das tendências dos anos 2000 parecem estar de volta esta estação - a marca lançou um um fato de treino de veludo de edição limitada Paris Hilton x Klarna, disponível em exclusivo na app.

A “House of Y2K” pode ser visitada entre as 12h às 20h. Para mais informações, clique aqui.