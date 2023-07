Os gadgets vieram revolucionar a forma como nos expressamos e estas novidades voltam a subir a fasquia

Mais do que nos focarmos nas especificações técnicas, a verdade é que quando escolhemos adquirir um novo gadget a maior parte das pessoas não vai saber qual a velocidade do processador, os megapixéis da câmara ou as especificidades mais técnicas que este tem. Muitas vai olhar para o design, ou não fossem “os olhos os primeiros a comer”, para o tamanho, para a cor e, acima de tudo, para a sua utilidade.

Não será totalmente justo para todos, mas hoje em dia podemos resumir esses aparelhos a esta questão: que utilidade vai ter para mim e para o meu estilo de vida (ou lifestyle)?

Há uns anos, quando estava a tirar um mestrado em Gestão Estratégica das Relações-Públicas, um dos professores perguntava-nos constantemente de forma a nos fazer pensar fora da caixa: “qual é a vossa dor”? O que é que nos incomodava no dia a dia, num serviço, num produto, numa marca, que pudéssemos ajudar a resolver? Muitas vezes essa “dor”, nem era um problema assim tão visível, até que alguém desse por ele. E era esse o trabalho que devíamos antecipar: perceber quais eram as “dores” que podiam ser comuns a mais pessoas e encontrar uma solução antes que isso pudesse ser um problema.

É talvez com isso em mente que, anualmente, as marcas tecnológicas tentem superar-se e criar a roda vezes sem conta, ao acrescentar pormenores que podem fazer a diferença, ou que pelo menos, nos conquistem. Nos últimos anos têm apresentado formatos novos ou novas funcionalidades que nos ajudam no dia a dia e nos podem fazer pensar: “como é que consegui viver sem isto”?

A propósito de novidades, o SAPO Lifestyle esteve no evento de antecipação da Samsung em Lisboa, exclusivo a jornalistas, e pôde ver de antemão os lançamentos que vão chegar ao mercado a 11 de agosto e que se encontram neste momento em pré-venda, com campanhas de lançamento neste período. Falamos do Galaxy Z Flip 5 e do Galaxy Z Fold5, que foram as grandes estrelas desta apresentação, mas também do Galaxy Tab S9 e do Galaxy Watch6, um smartwatch topo de gama. Se tem interesse em saber todos os detalhes técnicos pode consultar os artigos do SAPO Tek, e também aqui e aqui.

Falando para leigos, que como eu, possam valorizar a utilidade vamos falar de dois lançamentos em particular: o Galaxy Z Flip 5 e o Galaxy Watch6.

Olá, "Rei da Selfie"

É desta forma que José Correia, diretor de produto da Samsung Ibéria, nos apresenta o Galaxy Z Flip 5, um dos dobráveis da marca. Estamos perante o “Rei da Selfie”, o que para bom entendedor, meia palavra basta. Isto quer dizer que é um smartphone com todas as funcionalidades que esperamos deste tipo de aparelho com a mais-valia de produzir imagens de grande qualidade.

Tecnicamente, isso é possível graças às câmaras externas, sendo uma delas grande angular, com uma qualidade de imagem de 12 megapixéis, e uma câmara interna com 10 megapixéis o que em relação aos seus antecessores não traz grande novidade.

créditos: Divulgação

A diferença está no ecrã exterior, a Flex Window que, aí sim, consegue ser maior do que as versões anteriores. É aqui que a marca quer fazer a diferença com a oferta de mais funções, seja através de widgets, como meteorologia, calendário ou acompanhar as atualizações das bolsas mundiais através do Google Finance, seja através de apps. Na apresentação em Lisboa alguns dos exemplos mencionados foram o Whastapp, a possibilidade de se ver fotos e vídeos sem ter de abrir o smartphone, incluindo Youtube ou Netflix, controlar-se a música que possamos estar a ouvir ou consultar notificações. Tem ainda a vantagem de se conseguir aceder a definições rápidas como ativar ou desativar o Wi-Fi ou Bluetooth.

Também não precisa de abrir o dispositivo para navegar pelo histórico de chamadas, devolver as não atendidas ou responder a mensagens, sejam as típicas respostas rápidas já pré-definidas, sejam as outras, pois o ecrã dispõe de um teclado QWERTY. Ou seja, a utilização faz-se da mesma forma como se o dispositivo estivesse aberto.

créditos: Divulgação

Se pensarmos que um dos atrativos deste telemóvel é o facto de caber na palma da mão, respeitando a sua versão mais compacta, o que a marca nos vem dizer é que desenvolveu e melhorou uma série de características para evitar que estejamos constantemente a abri-lo e a fechá-lo. No entanto, a sugestão de utilização no trabalho ou em casa é no formato aberto – que consome mais bateria – e na mala no modo fechado.

Outra novidade deste Galaxy Z Flip 5 é a dobradiça, que está mais resistente – que impossibilita a ideia de abrir o telemóvel só com uma mão – o que o torna mais fino e mais elegante. É também esta característica que vai funcionar a nosso favor na hora de tirar as famosas selfies. Sem acontecer o chamado efeito mola, o smartphone adapta-se a uma série de posições, sendo um verdadeiro tripé.

créditos: Divulgação

E é aqui que o Galaxy Flip 5 se torna o “Rei da Selfie” ou mesmo “Rei das Fotos”, pois permite tirar fotografias com qualidade com as mãos livres, usando ângulos diferentes. O ecrã permite visualizar a fotografia, ou o momento de tirar a mesma, e editá-las, no chamado Modo Flex, ou seja, em L, revendo, ajustando os tons ou, se a fotografia não estiver ao seu gosto, apagando. É através do Dual Preview que vai conseguir ver-se a si próprio no ecrã exterior, conseguindo fazer ajustes em tempo real se combinado com o Galaxy Watch6 (já lá iremos). De forma a garantir que as fotos fiquem focadas, a câmara tem um sistema de estabilização chamado Super Steady, enquanto o Auto Framing vai garante que ninguém fica de fora, se estivermos a falar de fotos em grupo.

créditos: Divulgação

Moral da história: a Samsung percebeu e apresentou uma solução para uma das nossas dores. Melhorou a experiência que temos em fazer fotografias que hoje em dia, imagens essas que já não vivem em álbuns para passarem a estar nas redes sociais, na galeria do nosso telemóvel ou no nosso computador.

Falando em novidades, falamos também de IA, que encontramos aqui. A função Nightography vai ajudar a melhorar as fotos que tiramos com pouca luz e o algoritmo de processamento de imagem vai corrigir o cenário das fotografias com pouca luz e mesmo à distância.

O Galaxy Flip 5 pode ser sincronizado com outra novidade da Samsung, o Galaxy Watch6, onde vai conseguir disparar fotos, fazer zoom in e zoom out ou mudar entre o modo vídeo e fotografia, além das demais funcionalidades já permitidas.

créditos: Divulgação

O preço começa nos 1.250€, na versão 256 gigas, e está disponível em quatro cores - Graphite, Cream, Lavender e Mint, sendo esta a grande novidade deste lançamento – além de ter associado um conjunto de acessórios como as capas, para proteger o dispositivo de eventuais danos e que dão um toque de modernidade ao smartphone. Um pormenor: ao encaixar uma capa, o layout do seu telemóvel vai assumir essa cor, uma reinvenção interessante dos antigos telemóveis dobráveis, mas atualizados numa nova geração.

créditos: Divulgação

O estilo também veste o pulso

Na realidade não é apenas uma novidade, são duas. Além do Galaxy Watch6 a marca coreana apresentou também a versão Galaxy Watch6 Classic, para um estilo mais intemporal. A grande novidade deste lançamento são as funcionalidades ligadas à saúde e holística, com grande destaque para o mapeamento da qualidade do nosso sono – o que tem tanto de útil como de assustador.

Em termos de design, estes relógios inteligentes têm uma moldura mais fina e rotativa, útil para selecionar funções mais facilmente, e um mostrador ligeiramente maior (cerca de 20%), o que se traduz num dispositivo mais elegante. Ambas as versões permitem o acesso a uma seleção de mostradores, ao gosto de cada um. Afinal, já lá vai o tempo em que o relógio era apenas um relógio.

créditos: Divulgação

A promessa é ambiciosa: "Estamos a cumprir o compromisso assumido de democratizar as ferramentas avançadas de monitorização de saúde, oferecendo agora um acesso mais fácil a partir do pulso", afirmou TM Roh, líder da divisão mobile da Samsung. "Desde o treino do sono à condição física passando pelas dicas nutricionais, a Samsung está a disponibilizar novas e convenientes formas de ajudar os utilizadores a compreender e a tomar decisões informadas para uma melhor saúde e bem-estar”, concluiu.

Um dos pormenores mais fun deste lançamento é a atribuição de um Animal de Sono, que vai funcionar como uma representação daquilo que é a nossa forma de dormir. Pode deparar-se com uma preguiça ou um leão. O relógio dará o seu veredito. Há ainda uma vertente de dicas de sono, em colaboração com a americana National Sleep Foundation, em que o objetivo se resume a uma palavra: personalização.

créditos: Divulgação

Além da componente técnica, e dos melhoramentos nesta área, o que também sobressai com este lançamento é a vertente estética. Um ecrã maior traduz-se também em texto e teclado maior, o que torna a utilização mais confortável para o utilizador e tem ainda um ajuste de bilho melhorado que permite ver o mostrador mesmo sob luz solar intensa.

Mas o que vai definir o nosso estilo são as novas braceletes que são facilmente substituídas através do sistema “one click band”. No total, são mais de 700 as combinações possíveis – que pode consultar no site da marca.

créditos: Divulgação

O destaque vai para a bracelete puma, mais suave, para um sono mais confortável.

O relógio inteligente é dotado do sistema “Find my phone”, o que significa que, em caso de perder o seu telemóvel Samsung, pode usá-lo para localizar o seu dispositivo.

O Galaxy Watch6 tem um PVP a partir de 320€ e o Watch6 Classic um PVP a partir de 420€. Durante o período de pré-venda, na compra de qualquer modelo, os utilizadores receberão um Wireless Charger Pad e uma bracelete adicional.