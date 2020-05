Com medidas mais ou menos apertadas, mas decretado a uma escala planetária, o confinamento social imposto pelo surto pandémico de COVID-19 que assolou o planeta obrigou uma grande parte da população mundial a fechar-se em casa. Os personagens favoritos de muitas dessas pessoas não foram exceção. Mas será que todos cumpriram as regras e não foram à rua durante esse período? A francesa Linda Bouderbala, 31 anos, habituada a este tipo de reflexões, tem uma tese.

A ilustradora, diretora de arte e designer, que há uns tempos idealizou o que é que essas figuras comprariam se tivessem a possibilidade de ir a um supermercado, pegou agora nalgumas das personagens que, ainda hoje, povoam o imaginário infantil de muitos e decidiu presumir o que é que fizeram durante as semanas de isolamento social, como pode ver na galeria de imagens que se segue. "Improvisei uma série de ilustrações para estes tempos difíceis", confidencia a artista.

Desde as Tartarugas Ninja ao Bob Esponja, passando pelo Super-Homem e pelo Obelix, Linda Bouderbala traz-nos à imaginação personagens divertidos, brincando com as características de pessoas reais. "Gosto de imaginar o que fariam, desde a preparação de boas refeições até à prática de exercício físico. Mas, acima de tudo e mais importante, ainda que difícil, ficando em casa", justifica a ilustradora, diretora de arte e designer gaulesa, uma adepta assumida da cultura pop.

À semelhança de milhares de portugueses, houve quem aproveitasse para treinar ou para fazer ioga em casa, para fazer as arrumações que há muito andava a adiar e/ou quem passasse horas na cozinha ou a ver séries nas plataformas digitais. Algumas dessas personagens figuram nas ilustrações e nas t-shirts que Linda Bouderbala produz e comercializa através do site que criou, disponíveis numa loja de comércio eletrónico francesa, com preços entre os 13 € e os 22 €.