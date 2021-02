Se procura uma boa conta de Instagram que reúne na perfeição fotografia, criatividade e truques de perspetivas então tem de passar a seguir a conta do português Hugo Suíssas. Se já segue este lisboeta de 31 anos então sabe do que estamos a falar.

A viver atualmente em Dusseldorf, na Alemanha, onde trabalha como diretor de arte numa agência de comunicação juntamente com o copywriter Tiago Silva, Hugo esteve à conversa com o SAPO Lifestyle para dar a conhecer um novo projeto, a Vaccine Towers.

"Infelizmente, a Covid-19 ainda está em ação e este projeto é uma campanha mundial de consciencialização sobre a vacinação contra o vírus, com a esperança de que possamos livrar-nos dele o mais rápido possível, numa altura em que estamos a atingir o pico da campanha de vacinação. De Nova York a Berlim, este projeto lembra as pessoas que só podemos erguer-nos de novo, se todos formos vacinados", explica-nos o criativo, formado no IADE - Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação.

A encantar os seguidores - perto de 70 mil - no Instagram desde 2013, Hugo Suíssas tem uma mente a fervilhar que "não sabe o que quer dizer a palavra parar".

"Sou uma pessoa simples, que gosta da simplicidade e de simplificar a vida. E o meu processo de criação é exatamente o mesmo: pensamentos simples, imagens simples e poucas palavras ou nenhuma. Sou obsessivo, trabalho muito e não espero que as coisas aconteçam. Todos os dias sento-me à mesa com um papel branco e uma caneta e exercito a cabeça para tentar chegar a ideias e projetos relevantes para a sociedade. E o que me fez chegar hoje aqui é o facto de ter uma extrema sede de criar coisas que nunca antes foram feitas neste planeta ou noutro qualquer da galáxia. É isso que me move", confessou.

A 27 de maio de 2018, o artista luso publicou uma das imagens mais icónicas do seu portfólio e que rapidamente se tornou num sucesso lá fora, sendo motivo de destaque no popular site/Instagram 9GAG e também no Brasil.

"Demorei menos de um minuto para tirar esta fotografia. Uma semana depois, este iate tornou-se viral no Brasil, ao mesmo tempo que se transformava num ícone machista. 'Comprei um iate, quase apanhei da minha mulher', lia-se nos memes brasileiros. Depois de acontecer isto, percebi realmente – e sinto – que estou no caminho certo, sei que sou capaz de influenciar, criar uma imagem do zero e fazê-la chegar a outras comunidades e países. O mais importante de tudo é que percebi que as pessoas se interessam pelo que eu crio e tento transmitir".

Veja abaixo outros exemplos da mente criativa de Hugo Suíssas.