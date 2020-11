Uğur Gallenkuş é um artista digital turco, cujo trabalho tem como objetivo alertar para os principais problemas que afetam as crianças de todo o mundo atualmente, desde a guerra à pobreza, trabalho infantil, fome, tráfico, acesso à saúde e educação, entre outros.

Para isso, Uğur faz montagens de fotografias mostrando realidades completamente distintas, alegria e tristeza, riqueza e pobreza, paz e guerra, saúde e doença...

Este trabalho começou em 2015 como uma reação espontânea à perturbadora fotografia de Aylan Kurdi, da qual provavelmente todos se lembram (o menino sírio de três anos que morreu afogado numa praia turca).

A partir desse dia Uğur Gallenkuş nunca mais parou de fazer este tipo de montagens fotográficas, utilizando fotografias de alguns dos mais destemidos e reconhecidos fotojornalistas da atualidade.

Tendo sempre em mente o objetivo de deixar o melhor legado possível para as crianças, este artista turco reuniu 50 dos seus melhores trabalhos no livro 'Parallel Universe of Children' que estará à venda a partir de 20 de novembro deste ano, data em que se assinalam os 31 anos da Convenção sobre os Direitos da Crianças.

Cada uma das montagens representa algum desses direitos, fornecendo ainda informação como factos e estatísticas sobre o estado atual das crianças no mundo relativamente ao tema em questão.

Uğur Gallenkuş pretende assim mudar mentalidades e consciências, inspirando-nos a agir e ajudar de alguma forma, para que num futuro próximo sejam cada vez menos as crianças que precisam da nossa ajuda.

Se ficou sensibilizado com o tema e gostaria de adquirir o livro no site do artista ou acompanhar o seu trabalho na página de Instagram ou Facebook.