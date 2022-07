Ficção

Depois

De certa maneira, crescer não é mais do que enfrentar os próprios demónios, sejam eles metafóricos ou incrivelmente reais, como tantas vezes acontece nas obras de King. Em Depois, o autor conta-nos a história de Jamie Conklin, um rapaz cuja habilidade de ver aquilo que mais ninguém vê – e saber aquilo que mais ninguém sabe – pode ajudar, e muito, a mãe e a companheira, uma agente da polícia de Nova Iorque. Mas a que custo? Entre o sobrenatural e o suspense, Depois é uma narrativa que nos fala de um mistério que aguarda do outro lado da infância.

Depois (Bertrand editora), de Stephen King, chega aos escaparates com o preço de 17,70 euros.

O Veneno Perfeito

“Desligue a televisão e comece a ler. Sergei Lebedev não escreve sobre o passado, isto aqui é o nosso presente”, escreveu a Nobel da Literatura, Svetlana Alexievich, sobre este romance de um dos mais corajosos jovens escritores russos onde, embora Putin nunca seja mencionado, a sua presença sente-se do princípio ao fim. Partindo da I Guerra Mundial, e percorrendo várias décadas, Lebedev analisa o como e o porquê de a Rússia e a União Soviética terem desenvolvido neurotoxinas terríveis. Dos laboratórios nazis e das conspirações estalinistas, passando pelas guerras da Chechénia, até à Rússia dos dias de hoje, Lebedev questiona as responsabilidades éticas dos cientistas que fornecem aos tiranos e autocratas modernos instrumentos cada vez mais inovadores de retaliação, destruição e controlo.

O Veneno Perfeito (edição Dom Quixote), de Sergei Lebedev, chega aos escaparates com o preço de 16,90 euros. À venda a 19 de junho.

Lincoln Highway

Novo livro do autor de Um Gentleman em Moscovo e As Regras da Casa. Barack Obama e Bill Gates recomendam a leitura deste bestseller que vendeu já um milhão de exemplares nos EUA. Emmett Watson cometeu um crime e pagou o preço. Tem 18 anos e acaba de ser libertado de um campo de trabalhos. Está a regressar à quinta onde cresceu, no Nebraska, onde vai buscar o irmão mais novo. Juntos vão fazer-se à estrada rumo à Califórnia, para fugir do passado e encontrar a mãe que os abandonou. No dia aprazado para a partida o carro. Agora, Emmett e Billy têm de caminhar no sentido inverso, rumo a Nova Iorque. Aquilo que prometia ser um romance on the road torna-se outra coisa e essa é apenas a primeira surpresa.

Lincoln Highway (edição Dom Quixote), de Amor Towles, chega aos escaparates com o preço de 24,90 euros.

De Lado Nenhum

Um romance que funde as suas raízes na natureza humana e nos seus claros-escuros, protagonizado por personagens que vivem em permanente conflito com a sua identidade e que não deixam de ser, enfim, eternos exilados de si próprios.

O livro aborda as temáticas do conflito árabe-israelita (e as questões identitárias de ambos os lados da barricada) e o fenómeno da radicalização islâmica e do terrorismo na Europa. De Lado Nenhum é um romance que se lê como um thriller político e geoestratégico, mas acima de tudo de ação total, em certos momentos vertiginoso.

De Lado Nenhum (Bertrand Editora), de Julia Navarro, chega aos escaparates com o preço de 18,80 euros.

Escalas do Levante

Escalas do Levante era o nome que se atribuía antigamente ao rosário de cidades mercantis através das quais os viajantes da Europa chegavam ao Oriente.

De Constantinopla a Alexandria, passando por Esmirna, Adana ou Beirute, essas cidades foram, durante muito tempo, lugares de mistura onde conviviam línguas, costumes e crenças. A personagem central deste romance, Ossyane, é um homem de destino desviado. Da agonia do Império Otomano às duas guerras mundiais e às tragédias que, ainda hoje, dilaceram o Médio Oriente. Pacientemente, recorda a sua infância principesca, a avó demente, o pai revoltado, o irmão desonrado, a sua estada na França ocupada e o encontro com a sua amada fugitiva, Clara, os seus momentos de fervor, de heroísmo e de sonho. E, depois, a descida aos infernos.

Escalas do Levante (edição Marcador), de Amin Maalouf, chega aos escaparates com o preço de 15,90 euros.

Não Ficção

Contra a Guerra, A Coragem de Construir a Paz

Manifesto muito assertivo do sumo pontífice contra a guerra, nomeadamente a da Ucrânia, que descreve como uma “barbárie”, um “fracasso da política e da humanidade, uma derrota perante as forças do mal, um sacrilégio que temos de deixar de alimentar”.

Francisco afirma que precisamos de diálogo”, “criatividade diplomática” e “uma política de longo alcance capaz de construir um novo sistema de convivência que se baseia no poder das armas”.

Contra a Guerra, A Coragem de Construir a Paz (edição Dom Quixote), de Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco) chega aos escaparates com o preço de 14,90 euros.

Cérebro Eficiente

Já todos nos queixámos de falhas de memória ou dificuldade de concentração e culpámos as circunstâncias: seja porque dormimos pouco, o exercício está mal formulado, ou porque não é para a nossa idade; desculpas não faltam quando queremos proteger a nossa autoestima.

Mas não é assim. A psicóloga Sandra de Carvalho Martins, autora de Cérebro Eficiente, explica que este órgão tem um potencial muito para além do que imaginamos, só temos de aprender a estimá-lo. Para isso, apresenta-nos um programa de oito semanas com mais de 224 exercícios inéditos, que crescem de grau de dificuldade e que vão desenvolver o raciocínio lógico e numérico, a linguagem, a memória, a atenção, a concentração e a criatividade. Adaptado a todos, desde o estudante até aos mais idosos.

Cérebro Eficiente (edição Planeta), escrito por Sandra de Carvalho Martins, chega aos escaparates com o preço de 15,90 euros.

Escrítica Pop

Um dos livros de culto de Miguel Esteves Cardoso (MEC) e um verdadeiro manual da música Pop/Rock, numa edição com Ian Curtis, emblemático vocalista da banda Joy Division, em grande destaque na capa do livro. Esta edição tem quase o dobro do tamanho das edições anteriores, porque inclui um livro praticamente inédito – O Ovo e O Novo – que completa o texto original. Enquanto Escrítica Pop se debruça sobre a música do começo dos anos 80, O Ovo e o Novo é dedicado à música da década de 70.

O livro conta com prefácio de Manuel Falcão, fundador do Blitz, e posfácio de MEC – ambos escritos propositadamente para esta edição.

Escrítica Pop (Bertrand Editora), de Miguel Esteves Cardoso, chega aos escaparates com o preço de 24,40 euros. Lançamento a 17 de julho.

Inspira-te

Sofia Castro Fernandes traz-nos um novo livro, numa faz e das nossas vidas em que todos precisamos de inspirar. Mais fundo. Como quem abraça todo o ar do mundo. Vivemos tempos de inquietação, de medo, em que tudo nos assoberba e nos tira a paz. E precisamos de olhar sem pressas para dentro de nós. Inspira-te é uma espécie de mapa, de um roteiro para o bem-estar emocional, e reúne textos, frases, pensamentos e desenhos inspiradores. O livro está dividido em quatro capítulos: inspiração, motivação, gratidão e amor, os quatro motores que nos impulsionam a avançar e nos ajudam a focar no essencial.

Inspira-te (edição Planeta), escrito por Sofia Castro Fernandes, chega aos escaparates com o preço de 15,50 euros.

A Filosofia Resolve

“O que é isso da felicidade?”; “Como lidar com a dor da rejeição?”; “Como suportar perdas, abandono e um amor não correspondido?”. Eis algumas das perguntas que A Filosofia Resolve responde. Dividido em pequenos textos, numa linguagem simples e elucidativa, Margot Cardoso mostra-nos como a filosofia nos pode ajudar a encarar, travar e resolver a esmagadora maioria dos problemas que nos afligem no quotidiano, estimulando-nos a abraçar virtudes como coragem, lucidez, empatia, resiliência e esperança.

A resposta vem de longe e está nos ensinamentos de Platão e Séneca, Nietzsche e Schopenhauer, entre tantos outros sábios aqui interpretados que nos apontam o caminho do equilíbrio e da paz interior.

A Filosofia Resolve (edição Oficina do Livro), escrito por Margot Cardoso, chega aos escaparates com o preço de 17,90 euros.

Manifesta

Da autoria de Roxie Nafousi, a coach e especialista na arte de manifestar que é considerada a nova guru do desenvolvimento pessoal, Manifesta revela-nos os sete passos para criarmos a vida que queremos.

“Em apenas sete passos é possível aprender a verdadeira arte de manifestar os nossos desejos, libertar o nosso potencial ilimitado e criar a vida com que sempre sonhámos. Manifestar é um encontro entre a ciência e a sabedoria. É uma prática de desenvolvimento pessoal que nos vai permitir atingir os nossos objetivos, cultivar o amor-próprio e viver a melhor versão da nossa vida”, lemos na apresentação que é feita ao livro.

Manifesta (edição Lua de Papel), de Roxie Nafousi, chega aos escaparates com o preço de 15,50 euros.

Agridoce

A autora revela neste seu livro o poder da nossa experiência de vida, a que Susan Cain chama “agridoce”, um olhar melancólico, a que a cultura atual não tem sido favorável, mas que deve ser considerado de enorme importância para o tempo tumultuoso que atravessamos.

Susan Cain convida o leitor a repensar as suas experiências mais humanas, num livro destinado a todos aqueles que vivem emoções que a cultura da positividade tenta evitar. Agridoce renovará a forma como a sociedade olha para o pesar, a nostalgia e a saudade. Depois de dar voz aos introvertidos com Silêncio, a autora revela o poder de uma visão melancólica e agridoce sobre a vida, e o porquê de a nossa cultura ser tão cega ao valor destes sentimentos.

A autora dá-nos lições sobre criatividade, compaixão, liderança, espiritualidade, mortalidade e amor.

Agridoce (edição Temas e Debates), de Susan Cain, chega aos escaparates com o preço de 18,80 euros.

Literatura Infantil e Juvenil

Há Uma Raposa Na Minha Escola

Há Uma Raposa Na Minha Escola, com texto de Lola e Olivier Dupin e ilustrações de Ronan Badel, é uma história que nos fala sobre o bullying na escola e sobre a importância de se falar sobre a sua existência, com crianças do 1º ciclo.

Através da metáfora de uma raposa, que personifica o tema do bullying, o livro procura transmitir uma mensagem: a solução é falar, e quebrar o silêncio.

Uma obra que procura abrir o diálogo sobre o bullying, entre as crianças, professores, pais e toda a comunidade.

Um assunto que começa a ser cada vez mais debatido na sociedade, e que com a leitura deste livro, pode ajudar a desbloquear situações de conflito interior e medo em partilhar com os outros sentimentos como a tristeza ou frustração.

Há Uma Raposa Na Minha Escola (edição Jacarandá), de Lola, Olivier Dupin e Ronan Badel, chega aos escaparates com o preço de 11,90 euros.

O Cúmplice

Theo Boone vê o seu amigo Woody ir parar atrás das grades, mas tem a certeza de que ele é inocente. À mercê de um sistema judicial que pode ser implacável, Theo vai fazer de tudo para tirar o amigo da cadeia. Apesar dos seus 13 anos, Theodore Boone já decidiu que vai ser o melhor advogado do mundo, ainda para mais com o seu amigo a precisar de ajuda.

Os fãs mais novos de John Grisham (mas não só) já podem descansar: Theo Boone regressa este verão com o livro O Cúmplice. A coleção juvenil do grande mestre de thrillers jurídicos cresce com mais um caso vibrante, que o jovem aspirante a advogado vai ter de resolver.

O Cúmplice (Bertrand Editora), de John Grisham, chega aos escaparates com o preço de 13,30 euros. Lançamento a 14 de julho.

Quiz Para Miúdos Ainda Mais Curiosos

Que telenovela de cariz satírico foi transmitida em 2020 e protagonizada por Gabriela Barros e Diogo Amaral, entre outros? Que jogo é conhecido online pela abreviatura WoW?

O mundo do quiz está de volta. Depois de Quiz para Miúdos Curiosos, Júlio Alves, pioneiro na organização de quizzes em Portugal, regressa com mais 750 perguntas, agora inseridas em novas e divertidas categorias que vão desafiar miúdos e graúdos.

Este livro contém 30 jogos, cada um com 25 perguntas e quatro hipóteses de resposta. Há questões sobre ciência, história, geografia e cultura geral, e também não ficaram esquecidas as categorias de música, cinema e desporto. E porque não existem limites para o conhecimento, há novos quizzes sobre videojogos, séries, redes sociais, celebridades, invenções, reality shows e muito mais!