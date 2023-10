Black Friday

Esta é uma época exclusiva da última semana de novembro, em que encontra quase tudo, desde roupa, livros, mobília a eletrónicos em promoção. O mercado automóvel também já aderiu à tradição americana e é habitual surgir descontos nesta altura em vários stands. Aproveite esta ocasião para se adiantar na prenda de Natal para a família.

Final do ano

É nos últimos meses do ano que os concessionários fazem um balanço anual do negócio e investem grande parte do seu esforço na concretização do maior número de vendas possível e atingir os seus objetivos anuais. Devido à alta concorrência que existe neste mercado, os stands baixam bastante os preços de forma a obterem mais clientes e, consequentemente, mais lucro. Paralelamente, é no início do ano que se avizinha o aumento dos impostos, pelo que esta altura é excelente para conseguir adquirir o automóvel que sempre quis a um melhor preço.

Final do mês

Igualmente ao final do ano, os concessionários esforçam-se para cumprir as suas metas de vendas mensais e, por esse motivo, reduzem os preços dos veículos nos últimos dias do mês. Caso não lhe seja possível aguardar pelo final do ano, tem sempre o final do mês como alternativa.

Fim de linha de produção

Geralmente, as marcas de automóveis criam um novo modelo a cada cinco anos e no final do segundo ano de produção renovam-no com um design mais atual. Nesse momento, o modelo outrora em vigor é descontinuado, tornando-se ligeiramente mais desvalorizado no mercado. Nesse sentido, com o intuito de vender os últimos modelos desatualizados, as marcas lançam grandes promoções que podem ascender os 5 mil euros de desconto em alguns casos. Se já andava a namorar um certo carro, fique atento ao fim da sua produção para agarrar a sua oportunidade.

Lançamento

Tal como o fim de linha de produção de um determinado modelo é uma boa altura para adquirir um carro, também é o lançamento de um novo automóvel. Neste momento, são várias as marcas que, regularmente, vendem o seu novo modelo a um preço mais baixo e com equipamentos ou condições singulares, ou oferecem um valor mais alto de retoma do seu veículo, como forma de divulgação do carro. Tire proveito destas promoções para substituir o seu automóvel atual.

Durante a semana

No fim de semana nota-se um crescimento na venda de veículos, pois é quando as pessoas têm mais tempo livre para pesquisar preços online, procurar automóveis nos concessionários e negociar valores com os vendedores. Por conseguinte, se dirigir-se a um stand durante a semana, verá que se encontra vazio, o que constitui uma boa oportunidade para si, uma vez que nestes dias, as vendas são poucas e os vendedores estarão mais dispostos a negociar.

Inverno

Procura um descapotável? Então compre no inverno. É nesta época do ano precisamente que as vendas de automóveis sem capota descem, pois são muito poucos aqueles que se imaginam a conduzir com frio e chuva sobre as suas cabeças. Consequentemente, nesta altura, os concessionários fazem grandes descontos neste tipo de carros para poderem ocupar o seu espaço com novos automóveis mais adequados à estação. Caso sempre tenha tido o sonho de possuir um descapotável, é no inverno que deve investir nele.

Estar informado sobre as melhores oportunidades de adquirir um veículo pode transformar a sua busca pelo seu novo automóvel numa experiência bem mais em conta. Lembre-se, conhecimento é poder, principalmente, quando se trata de fazer um investimento tão significativo. Esteja atento ao calendário, pesquise as melhores ofertas e encontre o carro dos seus sonhos sem sofrer nenhum desgosto.