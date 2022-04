Bag Up é uma nova marca portuguesa que criou a solução mais simples e prática para quem não quer ver a sua carteira, sacos ou outros objetos espalhados pelo carro: as fitas elásticas Bag Up.

As fitas BAG UP colocam-se no banco do passageiro e permitem prender qualquer objeto que se transporte nesse banco sem o risco deste cair, partir, entornar, etc.

O momento em que fizemos aquela travagem inesperada ou uma curva mais apertada que catapultou a sua carteira e tudo o que lá estava dentro para o chão, que fez saltar o telemóvel que estava na carteira para aquela lateral estreitinha onde é impossível meter a mão, ou que fez tombar o saco de compras e as espalhou no chão do carro.

Com as fitas BAG UP, nada disto acontece. Basta colocar a BAG UP à volta do banco do passageiro para, a partir desse momento, se poder prender o que se deseja, com segurança. E nem é preciso retirar o elástico se não estiver a ser utilizado.

créditos: Bag Up

Inteiramente produzida em Portugal, a BAG UP é uma marca que utiliza materiais e embalagens sustentáveis e amigas do ambiente.