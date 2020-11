No final da década de 1970, muito pouco socialmente distanciado, a música punk rock cresceu e transformou-se em movimentos pós-punk e new wave que prevaleceram na década de 1990.

Naquela época, o fotógrafo de belas artes, editoriais e retratos de celebridades Michael Grecco - a viver em Los Angeles desde 1988 - era um fotojornalista ativo, fotografando espetáculos em Boston, MA e Nova Iorque, quase todas as noites. E teve uma oportunidade rara de se inserir neste ambiente revolucionário desde o início, como cronista e participante ativo.

Esta parte nunca antes vista do seu trabalho está agora compilado no novo livro de Grecco: "Punk, Post Punk, New Wave: Onstage, Backstage, In Your Face, 1978–1991".

Este volume único é uma cápsula ousada no tempo com 162 imagens a preto e branco e a cores de artistas de renome do punk e pós-punk, com uma introdução do veterano jornalista musical Jim Sullivan e prefácio de Fred Schneider.

Grecco capta a energia insurgente do ambiente, dentro e fora do palco, com artistas como The Clash, Elvis Costello, The Cramps, Talking Heads, Adam Ant, Joan Jett, os Ramones e The Plasmatics e muito mais.

Juntamente com o livro foi lançado o site "Days of Punk", que apresenta uma extensa galeria de imagens e uma seção sobre a série "PUNK", baseada num conceito de Grecco, que colaborou como produtor executivo.

Os dias de Grecco nas "trincheiras" dos clubes punk inspiraram a sua trajetória na carreira profissional. "Foi imperativo para mim deixar a Associated Press e o Boston Herald e ir para LA no final dos anos 80 para fazer o trabalho de retratos que tenho vindo a fazer desde então, mas a People Magazine convidou-me para ser um colaborador regular, e eu fui levado a procurar criatividade e autenticidade. Saio todos os dias com a intenção de quebrar as regras visuais, para fazer uma imagem evocativa que inspire as pessoas. O punk ajudou-me na procura pela criatividade".

Há planos para exposições e eventos em 2021, caso a pandemia o permitir.

A obra será representada e oferecida a colecionadores, entre eles: Atlas Gallery, Londres; Galeria Foley, Nova Iorque, Struck Contemporary, Toronto, Canadá; The Photo Gallery, Halmstad/Gotemburgo, Suécia; Galeria Modern Rocks, Austin, Texas.

E terá um espaço de exposição pública na feira internacional Photo London 2021.