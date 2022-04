Este ano, e no âmbito da iniciativa Planeta Possível, uma ação plurianual da National Geographic focada em informar, inspirar e capacitar para uma vida mais consciente e com menor impacto no planeta, o Summit colocará a ênfase na coexistência entre a humanidade e a natureza e como esta ligação é vital para um futuro sustentável.

À semelhança das anteriores edições desta conferência internacional, onde marcaram presença vozes icónicas como as de Jane Goodall, Sylvia Earle ou Brian Skerry, este ano o painel de oradores contará, entre outros, com Céline Cousteau, neta do mais famoso oceanógrafo de todos os tempos, Jacques Cousteau.

Céline Cousteau virá a Lisboa falar sobre: “A Interconectividade Entre os Seres Humanos e o Planeta” e partilhar a sua experiência imersiva em tribos isoladas no Vale do Javari, na floresta amazónica, onde explorou a forma como as nossas ligações vão muito além da cidade em que vivemos, da língua que falamos ou da nossa cultura de origem. Céline defende a importância de unir as pessoas e o meio ambiente, de interligar a tribo humana e reconhecer que o futuro do meio ambiente e dos povos indígenas é vital para o futuro do planeta.

Em breve serão anunciados os restantes oradores da edição de 2022.

A conferência realiza-se no dia 31 de maio, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, sendo a parte da manhã dedicada exclusivamente aos mais jovens, com o National Geographic Summit Junior 2022.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais, com um desconto inicial de 50% em vigor até 5 de maio.