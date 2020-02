Rianne Meijer é uma digital influencer e volver que se diverte a mostrar as coisas que não se veem nas imagens perfeitas do Instagram ou, como ela refere, a “verdade por detrás da falsidade”.

“Quando estou a captar fotografias para colocar no Instagram, fotografo entre 200 e 400 fotos. O que é surreal, uma vez que não uso 90% das imagens dessa sessão ”, disse Rianne ao site Bored Panda.

“Surpreende-me ver como sou diferente em todas as fotos. Então, certo dia, estava deitada na cama e pensei: ‘por que não publicar as fotos que mostrem, lado a lado, a realidade e a forma como se pode enganar as pessoas através do Instagram.

Veja na fotogaleria abaixo alguns desses exemplos: